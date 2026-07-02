InicioNoticias

Dos detenidos por cuatro robos con violencia en gasolineras del sur de Tenerife

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

Los detenidos actuaban violentamente amenazando a los empleados con cuchillos y barras de hierro

Robos tenerife sur
Dos detenidos por cuatro delitos de robo con violencia en gasolineras del sur de Tenerife.

Agentes de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, en el marco de la operación “Classic-Tf, han detenido a dos vecinos de la localidad de Güímar, como presuntos autores de cuatro delitos de robo con violencia y cinco delitos de sustracción de vehículos.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, tras detectar los agentes una serie de robos con violencia cometidos con el mismo modus operandi en estaciones de servicio de las localidades de San Isidro y El Médano.

Modus operandi

Una vez seleccionadas los establecimientos objeto de los robos, los detenidos actuaban de forma organizada y utilizando vehículos de alquiler previamente sustraídos, dificultando así su identificación. Accedían violentamente, ocultando sus caras con diversas prendas y amenazando a los empleados. Además, portaban y exhibían cuchillos y barras de hierro, consiguiendo así apoderarse del dinero en efectivo existente en las cajas registradoras.

Cabe destacar que los datos aportados por la colaboración ciudadana han sido muy importantes, ya que una vez relacionados con los resultados obtenidos por los agentes durante las gestiones realizadas en la investigación, se ha conseguido identificar, localizar y detener a los presuntos autores.

Gracias al esclarecimiento de estos graves hechos delictivos y a la detención de sus acusados, la Guardia Civil ha logrado poner fin a una sucesión de robos que había generado una notable alarma social entre vecinos del sur de Tenerife.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

En Directo |Venezuela | 27 españoles fallecidos y 137 desaparecidos

Unos 37.500 migrantes han solicitado regularizar su situación desde Canarias

La puertorriqueña Ivy Queen se suma al cartel del Tenerife Cook Music Fest

Intervenidas en Gran Canaria más de 1.200 prendas deportivas falsificadas vinculadas al Mundial de fútbol

El Cabildo palmero acusa al Estado de retrasar el Centro Nacional de Vulcanología

Galería de imágenes y vídeos del terremoto en Venezuela

NOTICIAS RELACIONADAS