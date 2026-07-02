Los detenidos actuaban violentamente amenazando a los empleados con cuchillos y barras de hierro

Dos detenidos por cuatro delitos de robo con violencia en gasolineras del sur de Tenerife.

Agentes de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, en el marco de la operación “Classic-Tf, han detenido a dos vecinos de la localidad de Güímar, como presuntos autores de cuatro delitos de robo con violencia y cinco delitos de sustracción de vehículos.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, tras detectar los agentes una serie de robos con violencia cometidos con el mismo modus operandi en estaciones de servicio de las localidades de San Isidro y El Médano.

Modus operandi

Una vez seleccionadas los establecimientos objeto de los robos, los detenidos actuaban de forma organizada y utilizando vehículos de alquiler previamente sustraídos, dificultando así su identificación. Accedían violentamente, ocultando sus caras con diversas prendas y amenazando a los empleados. Además, portaban y exhibían cuchillos y barras de hierro, consiguiendo así apoderarse del dinero en efectivo existente en las cajas registradoras.

Cabe destacar que los datos aportados por la colaboración ciudadana han sido muy importantes, ya que una vez relacionados con los resultados obtenidos por los agentes durante las gestiones realizadas en la investigación, se ha conseguido identificar, localizar y detener a los presuntos autores.

Gracias al esclarecimiento de estos graves hechos delictivos y a la detención de sus acusados, la Guardia Civil ha logrado poner fin a una sucesión de robos que había generado una notable alarma social entre vecinos del sur de Tenerife.