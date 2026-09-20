Dos heridos en sendos accidentes de tráfico en Güímar y Arona

El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los heridos, ambos presentaban un pronóstico de carácter moderado

Dos varones de 34 y 35 años han resultado heridos en sendos accidentes de tráfico registrados en las últimas horas en Tenerife, concretamente en Güímar y Arona, informan fuentes del 112 Canarias.

Imagen archivo RTVC.

El primero de los siniestros consistió en la colisión de un vehículo contra un muro en la carretera TF-28, a la altura del kilómetro 29, y como consecuencia de ello un hombre resultó herido con diversas contusiones de carácter moderado. Por tanto, se evacuó en ambulancia al hospital de La Candelaria.

Un coche y una moto

Ya de madrugada se produjo el otro accidente, en la avenida Arquitecto Gómez Cuesta de Arona, en el que se vieron implicados un coche y una moto.

Personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, y lo derivó al hospital universitario Hospiten Sur.