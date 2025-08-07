ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Dos heridos graves tras el vuelco de un vehículo en La Oliva, Fuerteventura

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Un accidente de tráfico en La Oliva deja dos heridos graves trasladados al Hospital General de Fuerteventura

Canarias, en nivel de circulación controlada por covid-19
Imagen del Hospital General de Fuerteventura.

Un vehículo volcó en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, con tres personas a bordo en la carretera FV-104.

Dos de los ocupantes tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, con politraumatismos de carácter grave. La tercera persona fue atendida en el lugar y no necesitó traslado hospitalario.

Al lugar del accidente acudieron efectivos de bomberos, Policía Local y Guardia Civil, quienes se hicieron cargo de las correspondientes diligencias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Camilo inicia su gira ‘Nuestro lugar feliz’, que incluye conciertos en Canarias

La ola de calor en Canarias, con máximas de 40 grados, se prolongará hasta el martes

Un menor de 13 años fallece en Fuerteventura tras sufrir una caída en patinete

Vuelca un vehículo en Lanzarote a la altura de Indelasa

El legendario Toño Hernández finaliza su vinculación con el CD Tenerife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025