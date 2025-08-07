Un accidente de tráfico en La Oliva deja dos heridos graves trasladados al Hospital General de Fuerteventura
Un vehículo volcó en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, con tres personas a bordo en la carretera FV-104.
Dos de los ocupantes tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, con politraumatismos de carácter grave. La tercera persona fue atendida en el lugar y no necesitó traslado hospitalario.
Al lugar del accidente acudieron efectivos de bomberos, Policía Local y Guardia Civil, quienes se hicieron cargo de las correspondientes diligencias.