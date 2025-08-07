Un accidente de tráfico en La Oliva deja dos heridos graves trasladados al Hospital General de Fuerteventura

Imagen del Hospital General de Fuerteventura.

Un vehículo volcó en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, con tres personas a bordo en la carretera FV-104.

Dos de los ocupantes tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, con politraumatismos de carácter grave. La tercera persona fue atendida en el lugar y no necesitó traslado hospitalario.

Al lugar del accidente acudieron efectivos de bomberos, Policía Local y Guardia Civil, quienes se hicieron cargo de las correspondientes diligencias.