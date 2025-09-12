ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Dos mujeres resultan heridas graves en accidentes en Gran Canaria y Tenerife

RTVC
RTVC

Una senderista cayó por una ladera en Mogán y otra mujer sufrió un mareo en el Parador del Teide. Ambas fueron trasladadas a hospitales

Dos mujeres resultaron heridas de gravedad en Gran Canaria y Tenerife. En Gran Canaria, una mujer de 50 años sufrió heridas de carácter grave este viernes en Arguineguín, Mogán. Practicaba senderismo cuando cayó por una ladera en la zona de Dibicenas y se golpeó contra una piedra. El suceso ocurrió hacia las 13.30 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Imagen de archivo de un helicóptero del 112 Canarias
Imagen de archivo | 112 Canarias

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria inmovilizaron a la senderista y la evacuaron en camilla hasta una ambulancia medicalizada. Una vez estabilizada, fue trasladada al Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria con politraumatismos graves. En el operativo también participaron Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.

Emergencia en el Teide

También este viernes, en Tenerife, una mujer de 56 años sufrió un mareo en la recepción del Parador del Teide pasadas las 12.00 horas. La alerta llegó al 112, que activó un amplio dispositivo.

Miembros del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, asistieron a la afectada. Posteriormente, el Servicio de Urgencias Canario la estabilizó y coordinó su traslado en helicóptero medicalizado desde El Portillo hasta el Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado grave.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Telde celebra la Bajada del Santo Cristo

Clavijo y Pradales coinciden en que ni Estado ni UE «han estado a la altura» en inmigración

Roban más de 9.600 euros escondiéndose en un comercio antes del cierre

1-0 | La UD Las Palmas busca la primera victoria en casa frente a la Real Sociedad B

98-86 | Alemania avanza a la final del Eurobasket tras doblegar a Finlandia

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025