Una senderista cayó por una ladera en Mogán y otra mujer sufrió un mareo en el Parador del Teide. Ambas fueron trasladadas a hospitales

Dos mujeres resultaron heridas de gravedad en Gran Canaria y Tenerife. En Gran Canaria, una mujer de 50 años sufrió heridas de carácter grave este viernes en Arguineguín, Mogán. Practicaba senderismo cuando cayó por una ladera en la zona de Dibicenas y se golpeó contra una piedra. El suceso ocurrió hacia las 13.30 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Imagen de archivo | 112 Canarias

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria inmovilizaron a la senderista y la evacuaron en camilla hasta una ambulancia medicalizada. Una vez estabilizada, fue trasladada al Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria con politraumatismos graves. En el operativo también participaron Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.

Emergencia en el Teide

También este viernes, en Tenerife, una mujer de 56 años sufrió un mareo en la recepción del Parador del Teide pasadas las 12.00 horas. La alerta llegó al 112, que activó un amplio dispositivo.

Miembros del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, asistieron a la afectada. Posteriormente, el Servicio de Urgencias Canario la estabilizó y coordinó su traslado en helicóptero medicalizado desde El Portillo hasta el Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado grave.