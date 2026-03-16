Dreamland Gran Canaria vs CB Breogán | J23 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs CB Breogán. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 22 de marzo. Partido correspondiente a la J23 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Dreamland Gran Canaria y CB Breogán se enfrentan este domingo 22 de marzo, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs CB Breogán | J23 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimocuarta posición de la clasificación mientras que el conjunto gallego es duodécimo en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 22 contra el UCAM Murcia. Mientras que el equipo lucense llega al encuentro tras perder ante el Bilbao Basket en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y CB Breogán

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimocuarta posición. En cambio, el CB Breogán ocupa la duodécima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y CB Breogán

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado cuatro veces.

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