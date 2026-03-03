El color rojo de la Luna de Sangre ilumina el cielo este martes

El eclipse lunar total conocido como Luna de Sangre se desarrolla en la madrugada del 3 de marzo en su fase prenumbral, pero no será visible desde Canarias

El eclipse lunar total conocido como Luna Roja o Luna de Sangre es un evento astronómico en el que la Luna no estará completamente oscura y toma un tono rojizo. Este fenómeno se produce porque parte de la luz solar es desviada por la atmosfera terrestre.

El color rojo de la Luna de Sangre llenará el cielo este martes/ NASA

El inicio del eclipse ha sido a las 08:47 horas del martes, 3 de febrero, en zonas de América y los extremos orientales de Asia y Oceanía. El eclipse parcial es visible a partir de las 09:50 horas aproximadamente, y terminará a las 13:18 horas. El punto fuerte se podrá observar sobre las 11:06 horas en gran parte de Norte y Centroamérica, y la mitad oriental de Asia. El eclipse terminará a las 14:23 horas.

A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solo desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y duran unos pocos minutos, un eclipse lunar puede ser visto desde cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche y se prolongan durante varias horas.

En Canarias y la Península «apenas no será visible en España«, según el Instituto Geográfico Nacional.

Eclipse total de Sol

Otro de los eventos astronómicos más esperados del año es el eclipse total de Sol que tendrá lugar durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026. Será el primer eclipse visible desde España en más de un siglo.

Pasará por varias ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste.

El Instituto Geográfico Nacional recuerda que para realizar una observación segura de un eclipse total se deben seguir ciertas precauciones. Nunca se debe observar el Sol directamente, a simple vista, con gafas de sol o con aparatos como cámaras.