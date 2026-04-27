Una oportunidad educativa que pone el Ministerio de Educación a disposición de la ciudadanía en general para los eclipses totales de 2026 y 2027 y el anular de 2028

Imagen de recurso: IAC (Instituto Astrofísico de Canarias)

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha diseñado junto al equipo de trabajo de Educación de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses y el equipo de Coordinadores Nacionales de Astronomía para la Educación (NAEC) de la Unión Astronómica

Internacional, una formación gratuita para que tanto el profesorado como la ciudadanía en general puedan aprovechar la oportunidad educativa que suponen los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028, que serán visibles desde España, además de hacer un seguimiento seguro de los mismos.

Con el nombre ‘El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028’, el curso, que será masivo, abierto y en línea (MOOC, por sus siglas en inglés), profundizará en el conocimiento del Sol y sus fenómenos más fascinantes; ayudará a comprender la dinámica del sistema Sol-Tierra-Luna de manera práctica e intuitiva y ofrecerá indicaciones para aprender a observar los eclipses de forma segura y transmitirlo al alumnado.

Además, según informa el Ministerio, explorará la dimensión histórica y cultural de los eclipses a lo largo de la historia de la humanidad y ayudará a prepararse específicamente para los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028.

Cinco módulos y unas 30 horas de dedicación

Los contenidos de este MOOC, que se estructura en cinco semanas —un módulo introductorio y cuatro módulos temáticos— con una dedicación estimada de 30 horas, han sido elaborados por profesionales de la astrofísica y la física solar con amplia experiencia en educación y divulgación científica.

A lo largo del curso, los participantes encontrarán en cada módulo píldoras de vídeo con conceptos teóricos y prácticos explicados de forma accesible, así como talleres y propuestas de actividades diseñadas para distintos niveles educativos, desde educación Primaria hasta Bachillerato.

El profesorado encontrará, además, situaciones de aprendizaje ya desarrolladas y listas para aplicar en el aula, con el objetivo de que el alumnado se aproxime a la astronomía a través de su propia experiencia directa, aprovechando la fascinación natural que despiertan los eclipses.

Tal y como han señalado las coordinadoras de la formación, la astrofísica divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y coordinadora principal del equipo NAEC-España, Nayra Rodríguez Eugenio, y la investigadora astrofísica y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional, Alba Aller Egea, “se trata de una oportunidad histórica que no se puede dejar pasar”, ya que los próximos años representan una ventana de oportunidad excepcional para acercar la ciencia a las aulas.

El eclipse total de Sol de agosto de 2026 cruzará la península ibérica de oeste a este; el total de 2027 será visible en el extremo sur de España durante varios minutos, y el anular de 2028 completará este trío único. Estos eclipses serán, además, visibles como parciales desde toda la geografía española.

Imagen cedida por el Ministerio de Educación

Cómo inscribirse

Aunque el curso está especialmente pensado para profesionales del ámbito educativo, cualquier persona interesada en la astronomía y, más especialmente en el Sol y los eclipses, puede inscribirse desde este lunes a través de la pestaña habilitada en la web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). La inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de mayo, y el desarrollo del curso será del 5 mayo al 12 junio.

Al superar las actividades evaluables, los participantes recibirán una insignia digital acreditativa, almacenable en la mochila ‘Insignias INTEF’, que certifica la adquisición de los conocimientos y competencias del curso.