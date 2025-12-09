El debate mensual de la Radio Canaria se celebra en Lanzarote este miércoles para analizar, con expertos del sector y el Gobierno, la competitividad turística y la actualidad económica de la isla conejera

Turistas en Lanzarote. Imagen de archivo.

El programa ‘De la noche al día’ de la Radio Canaria acogerá este miércoles, 10 de diciembre, una nueva edición del ‘Foro Cajasiete‘. Este encuentro mensual e itinerante que se dedica a repasar la actualidad económica del Archipiélago traslada su debate a Lanzarote, centrándose en el motor turístico de la isla y del conjunto de Canarias.

El espacio, moderado por Estíbaliz Pérez y patrocinado por CajaSiete, se emitirá en directo entre las 09:00 y las 10:00 horas dentro del programa matutino y desde un set desde el Islote de Fermina.

Propuestas estratégicas y sostenibilidad en la mesa

La cita mensual vuelve a tener como objetivo acercar a la ciudadanía canaria la realidad económica canaria, y en esta ocasión, de la isla de Lanzarote. La discusión se centrará en los principales desafíos económicos regionales y, con especial énfasis, en la competitividad futura del sector turístico.

Los participantes analizarán temas cruciales como el estado del turismo en Lanzarote, la estrategia global del Gobierno de Canarias para el sector y los condicionantes necesarios para que el Archipiélago mantenga su posición de liderazgo internacional. Además, se integrará en la discusión la perspectiva del equilibrio medioambiental, un factor fundamental para el desarrollo sostenible del sector.

Participantes

Para abordar estos temas, el foro congregará a un destacado elenco de expertos y representantes del sector. Entre ellos, el debate contará con la participación de José Manuel Garrido, Director de Relaciones Institucionales de CajaSiete; Héctor Fernández, SEO de Turismo de Lanzarote; y Héctor Pulido, del Grupo Relaxia Lanzaplaya y vicepresidente de Asolan.

El debate se enriquecerá con las intervenciones desde el estudio de Gran Canaria de José Manuel Sanabria, Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias; José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT); y Antonio Garzón, experto en Turismo. La visión socio-ambiental la aportará Eustaquio Villalba, portavoz de la Asociación de Amigos de la Naturaleza.