El opositor venezolano prevé regresar el 5 de diciembre para acompañar la peregrinación de la Virgen de Coromoto en Guanare

Imagen de archivo del opositor venezolano, Edmundo González

El líder opositor venezolano Edmundo González ha anunciado su intención de regresar próximamente a Venezuela después de permanecer algo más de dos años exiliado en España. El que fuera candidato presidencial en las elecciones de julio de 2024 ha adelantado su regreso a través de un mensaje publicado en redes sociales.

«Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?», ha señalado.

Sus palabras apuntan al próximo 5 de diciembre, fecha en la que está prevista una peregrinación en Guanare con motivo del Año Jubilar Coromotano. La dirigente opositora María Corina Machado también ha anunciado su asistencia.

González llegó a España en septiembre de 2024 tras abandonar Venezuela ante la posibilidad de ser detenido. Posteriormente, recibió asilo en el país.

En su mensaje, el dirigente ha agradecido el apoyo recibido durante su estancia en el extranjero, especialmente el de los venezolanos, España y su familia.