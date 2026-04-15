La Consejería de Educación busca preservar la integridad física y emocional de los alumnos agredidos en las islas

La Consejería de Educación de Canarias registra casos de agresiones entre menores con y sin discapacidad en los centros escolares. El protocolo de actuación se activa de inmediato para proteger a las víctimas mediante entrevistas a los afectados y sus familias. Estas medidas buscan garantizar la seguridad estudiantil y determinar las soluciones de convivencia necesarias en cada situación detectada.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El protocolo escolar activa todas las alarmas ante cualquier sospecha de acoso entre los estudiantes. Los responsables educativos entrevistan primero a los alumnos implicados y a sus respectivos núcleos familiares. Este paso resulta esencial para conocer los detalles del conflicto y proteger a los menores de forma efectiva.

Adrián Delgado, Director territorial educación Santa Cruz de Tenerife, confirma que el centro puede aplicar medidas de convivencia inmediatas tras la agresión. La dirección tiene la potestad de cambiar al alumno de clase para evitar nuevos contactos negativos. En casos más graves, la institución puede suspender la asistencia al centro o tramitar un cambio de colegio.

Estas acciones administrativas intentan frenar la violencia de manera rápida y contundente dentro del entorno académico. La prioridad absoluta de la Consejería es mantener el bienestar de los estudiantes agredidos en todo momento. El sistema educativo canario refuerza así su compromiso con la erradicación del acoso escolar.

Intervención de las autoridades

La institución educativa puede trasladar los hechos a las fuerzas de seguridad si la situación lo requiere. Esta medida se aplica tanto si los alumnos pertenecen al mismo centro como si son de colegios distintos. El objetivo es que la autoridad competente actúe de oficio ante delitos detectados.

Adrián Delgado señala que siempre queda la opción de informar a la Fiscalía o a la Policía Nacional. La Guardia Civil también interviene si el conflicto ocurre fuera de las instalaciones del centro educativo. Esta coordinación garantiza una respuesta integral frente a comportamientos violentos fuera de la jurisdicción escolar.

La colaboración entre Educación y los cuerpos policiales refuerza la protección de los menores en Canarias. Las autoridades judiciales analizan cada expediente para decidir si corresponden acciones legales adicionales contra los agresores. De este modo, la seguridad de los jóvenes trasciende las fronteras del propio aula.

Responsabilidad y consecuencias legales

Los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal ante la ley por sus actos violentos. Sin embargo, los padres deben responder por la vía civil ante cualquier daño causado por sus hijos. Esta responsabilidad económica surge de las posibles indemnizaciones derivadas de las denuncias presentadas.

Las familias de los agresores enfrentan pagos por daños y perjuicios si la justicia así lo determina. Es fundamental que los progenitores comprendan las repercusiones legales de las conductas de los menores. La vía civil asegura que las víctimas reciban una compensación por el sufrimiento o los daños materiales sufridos.

Este marco legal busca concienciar a los tutores sobre la importancia de la educación en valores y respeto. La ausencia de imputación penal para los más pequeños no implica impunidad total ante los hechos denunciados. La normativa vigente protege el derecho de los agredidos a una reparación justa y necesaria.