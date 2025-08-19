La Consejería incorpora tecnología aérea para mejorar la seguridad, agilizar el trabajo y reducir costes en el mantenimiento de centros escolares

El servicio permitirá a la consejería inspeccionar las infraestructuras educativas del archipiélago

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha puesto en marcha un servicio pionero de inspección de infraestructuras educativas mediante drones. La iniciativa, liderada por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, permitirá revisar fachadas, cubiertas e instalaciones de difícil acceso en los centros escolares de forma más segura, rápida y económica.

Hasta ahora, estas labores requerían operarios en altura y el uso de grúas o andamios, con el consiguiente riesgo y un elevado coste. Con la nueva flota de drones, las inspecciones podrán realizarse en menor tiempo, sin exponer al personal a entornos peligrosos y reduciendo gastos. Además, esta tecnología facilita la detección temprana de incidencias, lo que permite dar una respuesta preventiva y prolongar la vida útil de los edificios.

El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, destacó que el servicio “optimiza recursos y reduce costes, al tiempo que permite adelantarse a los problemas, garantizando la seguridad y el confort de quienes utilizan las instalaciones educativas a diario”.

Durante la fase piloto, desarrollada por la Unidad Técnica de Tenerife con la colaboración de la asociación cultural del dron FBAvuela, se han empleado drones de alta gama capaces de obtener imágenes y vídeos de gran precisión. Con ellos se diagnostican humedades, fisuras, oxidaciones o deficiencias en instalaciones fotovoltaicas.

Los datos recogidos se comparten con ayuntamientos, proyectistas y empresas constructoras para planificar actuaciones de mantenimiento con mayor eficacia. Además, el personal técnico cuenta con formación avanzada y habilitación como operadores e instructores de drones, garantizando que las operaciones se realicen de manera segura y conforme a la normativa vigente.

El proyecto prevé también el uso de esta tecnología en inspecciones puntuales tras incidencias, en obras en curso y en revisiones periódicas de cubiertas, fachadas, pabellones deportivos e instalaciones energéticas. Con ello, la Consejería refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio educativo y la seguridad de las comunidades escolares, contribuyendo a mejorar la calidad de la enseñanza en el archipiélago.