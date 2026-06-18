EEUU e Irán confirman la firma del memorando de entendimiento

Se abre ahora un período de 60 días para negociar los detalles del acuerdo de paz definitivo entre Irán y Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. EP

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, han confirmado la firma del memorando de entendimiento que abre paso a un periodo de 60 días en los cuales serán negociados los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

«Ya está firmado, sí… Lo he firmado en Versalles«, ha manifestado en declaraciones a los medios el inquilino de la Casa Blanca, a su salida del Palacio de Versalles. Allí ha mantenido una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tras la cumbre del G7 celebrada esta semana en la localidad francesa de Évian-les-Bains.

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores de la República Islámica ha precisado que el documento ha sido signado por el propio Trump y por su homólogo en Irán, Masud Pezeshkian, «de forma virtual». Según declaraciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB. «El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ya ha sido oficialmente finalizad. Ya que ambas partes lo han firmado», ha aseverado Baqaei.

«Con efecto inmediato»

A su vez, el mismo ha sido refrendado por el mediador y primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha aseverado, en un mensaje en redes sociales, que el texto «entrará en vigor con efecto inmediato. Y que, como «primer paso», la República Islámica de Irán reabrirá «de inmediato» el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos «levantará inmediatamente el bloqueo naval».

«Que este memorando de entendimiento sirva de base duradera para un mayor entendimiento. También de respeto mutuo y prosperidad compartida en toda la región», ha deseado el mandatario paquistaní. Lo ha hecho tras felicitar al equipo negociador estadounidense e iraní, a sus mandatarios y a los estados de Qatar, Turquía, Egipto y Arabia Saudí. Cabe destacar que el propio Macron, quien estaba presente en la firma del documento y ha publicado un vídeo del mandatario estadounidense plasmando su rúbrica sobre el papel. Ha sido una de las primeras autoridades de la comunidad internacional en reaccionar.

Concretamente, lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales. En ella ha defendido que el acuerdo «allana el camino hacia una paz duradera» que, a su vez, «permite la reapertura del estrecho de Ormuz«.

«Se trata de un paso importante en la dirección correcta para nuestros compatriotas. Permitirá que los precios de la energía bajen pronto», ha destacado el jefe del Elíseo.