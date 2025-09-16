Israel lanza un ataque a gran escala para intentar quedarse con la ciudad de Gaza

Israel afirma que la ciudad de Gaza «es una zona de combate peligrosa» por el ataque y vuelve a pedir a la población que se traslade al sur para intentar así expulsar a sus habitantes

El Ejército de Israel ha lanzado este martes una ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja. Lo hace por tierra y con la intensificación de bombardeos. Ocurre tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población de la zona.

Por tierra y aire

Junto al movimiento de los tanques por tierra, Israel intensificó los bombardeos contra la capital, utilizando tanto misiles como drones y fuego de artillería, así como disparando desde helicópteros.

Hasta el momento, al menos 41 personas han fallecido en la Franja tras la noche de ataques israelíes, que también se recrudecieron en el centro de la Franja, matando a cuatro palestinos. En la capital el Ejército israelí mató a 37 personas.

La ciudad de Gaza albergaba a mediados de agosto a en torno a un millón de personas, si bien desde que Israel anunció su intención de invadir la capital e intensificó los bombardeos contra ella para forzar su desplazamiento se produjo un éxodo de sus ciudadanos hacia el sur.

Aunque el Ejército israelí eleva en torno a los 350.000 quienes han abandonado la ciudad de Gaza, la OCHA (la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) limitaba el lunes la cifra en torno a unos 142.000.

Según la cadena catarí Al Jazeera, que cuenta con reporteros en Gaza, esto se debe a que muchos de quienes abandonan la capital se ven obligados a volver al no encontrar espacio en el sur.

Palestinos frente a los edificios destruidos por ataque de Israel en Gaza. Europa Press

Expulsar a la población

«Residentes de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a destruir la infraestructura de Hamás en la ciudad de Gaza», ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X. «La ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa«.

Así, ha reiterado que permanecer en la ciudad «supone un peligro». «Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos», ha zanjado.

Justificación en el terrorismo

Poco antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había subrayado que «Gaza está en llamas» ante los ataques del Ejército israelí. «Las FDI están atacando con mano dura la infraestructura terrorista, y los soldados de las FDI están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás», señaló.

El Ejército israelí lleva semanas lanzando bombardeos contra la ciudad de Gaza, incluida la destrucción de decenas de torres residenciales, en la antesala de su anunciada ofensiva a gran escala para intentar tomar la ciudad, para lo cual ha emitido órdenes de evacuación para el más de un millón de residentes.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.