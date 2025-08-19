La fecha acordada por el Gobierno de España para el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos coincide con el aniversario de la tragedia del vuelo JK5022 que costó la vida a 154 personas en el año 2008

La Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022 rinde la tradicional ofrenda floral en el Monumento El Cubo, en la zona de La Puntilla, con motivo del aniversario de la tragedia aérea del vuelo de Spanair JK5022, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas. EFE/Quique Curbelo

El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, declarar el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. La fecha acordada coincide con el aniversario de la tragedia del vuelo JK5022 que costó la vida a 154 personas en el año 2008 y servirá para recordar la responsabilidad de proteger a los viajeros y de prestar asistencia a las víctimas y a sus familias en caso de accidente.

Según informa un comunicado, así se da cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair, al tiempo que se da respuesta a la solicitud que la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 viene requiriendo en los últimos años.

Un punto de inflexión

El accidente aéreo del 20 de agosto de 2008 ha sido el más grave de nuestra historia reciente y supuso un punto de inflexión para la política de España en materia de aviación civil, que implicó cambios normativos importantes tanto a nivel nacional como internacional.

El acuerdo de un Día Nacional de homenaje pone de manifiesto el compromiso del Estado con las víctimas de los accidentes de aviación y sus seres queridos mediante acciones conmemorativas de este accidente y del esfuerzo necesario para prevenir que una tragedia de esta magnitud vuelva a suceder, así como la necesidad de proporcionar, de manera adecuada, el apoyo, la asistencia, los recursos y la información que necesiten.

Además de fijar el día 20 de agosto como Día Nacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y de sus Familias, el acuerdo determina también que el Gobierno promoverá, en las instancias apropiadas del ámbito público y privado, las diversas actividades que hayan de dar contenido a la celebración de este día.

Mejora de la cooperación mundial

España ya ha mostrado su iniciativa y su compromiso con las víctimas de accidentes aéreos en otras ocasiones. El pasado 1 de diciembre de 2021 se celebró en Las Palmas de Gran Canaria el primer Simposio sobre la Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Aviación y sus Familiares, un evento internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Gobierno de Canarias y la Fundación ENAIRE, y con la colaboración de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias (FIVAAF), que sirvió como plataforma para mejorar la cooperación mundial en cuanto a la atención y el tratamiento que se les dispensa a estas víctimas.

Como uno de los resultados de este evento, la OACI, en cooperación con la FIVAAF, en 2022 instauró el día 20 de febrero como el Día Internacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y de sus Familias.