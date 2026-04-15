El Ministerio de Transportes propone buscar fórmulas de coordinación que respeten la gestión estatal centralizada

El ministro Óscar Puente mostró en el Congreso su disposición a dialogar con Canarias sobre la gestión aeroportuaria. La diputada Cristina Valido exigió cumplir el Estatuto de Autonomía para participar en las decisiones de los aeródromos isleños. El Gobierno central defiende el éxito del sistema actual pero acepta mejorar la gobernanza con los territorios.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España).

– Eduardo Parra – Europa Press

Óscar Puente se mostró abierto a mejorar la coordinación con las comunidades autónomas. Sin embargo, el ministro rechazó cualquier cambio que ponga en jaque el actual modelo en red. El titular de Transportes considera que este sistema ofrece resultados excelentes para todo el país.

El Gobierno central propone sentarse a dialogar para buscar soluciones específicas para Canarias. Puente busca fórmulas que mantengan la unidad de gestión de AENA en todo el territorio. El ministro cree que ambos ejecutivos pueden entenderse pronto en esta materia tan sensible.

La gestión en red debe partir siempre de un principio constitucional básico y claro. Esta competencia pertenece exclusivamente al Gobierno de España según marca la Carta Magna actualmente. Puente recordó que el Estado bonifica el 75 % de los billetes a los residentes.

Exigencia del Estatuto canario

Cristina Valido defendió que el Estatuto de Autonomía otorga derechos claros sobre los aeropuertos. La diputada recordó que la ley reconoce a las islas la planificación y cogestión. Para Coalición Canaria, esta no es una cuestión técnica sino un mandato político esencial.

La representante canaria criticó la postura reciente de los directivos de la empresa AENA. Valido denunció que el secretario de Estado de Transportes rechazó ayer esta participación ciudadana. Ella percibe una contradicción entre los diferentes ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los aeropuertos canarios representan un servicio público vital y no solo un negocio rentable. Valido teme que los beneficios privados pesen más que los derechos de los canarios. La diputada pidió al ministro que imponga la ley sobre los intereses de los accionistas.

Éxito comercial y operativo

AENA figura hoy como la sexta empresa por cotización bursátil en el Ibex 35. Actualmente es el primer gestor aeroportuario del mundo por volumen de pasajeros y eficiencia. Muchos países solicitan que esta compañía española gestione sus infraestructuras aéreas más importantes.

El ministro Puente calificó los aeropuertos del archipiélago como una auténtica experiencia de éxito. Estas instalaciones funcionan muy bien y garantizan la conectividad diaria de miles de ciudadanos. El Ejecutivo central insiste en proteger la rentabilidad y estabilidad de toda la red.

La comisión bilateral entre el Estado y Canarias inició sus trabajos la semana pasada. Este órgano analizará las transferencias pendientes y las competencias recogidas en el texto estatutario. El futuro de los aeropuertos marcará el clima político entre ambas administraciones públicas.