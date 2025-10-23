ES NOTICIA

El alcalde de Tinajo matiza sus declaraciones sobre la guardería municipal

Redacción RTVC
Jesús Machín, alcalde de Tinajo, en Lanzarote, reconoce que no se expresó adecuadamente pero insiste en el alto coste de las guarderías

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín,(CC) ha querido matizar lo ocurrido en el último pleno municipal en el que el PSOE lo acusó de cerrar la única guardería municipal porque suponía en palabras del alcalde «una ruina«.

Machín aseguró además que compañeros de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), compartían que mantener una guardería de titularidad pública «es una auténtica ruina».

Tras lo ocurrido el alcalde ha recibido muchas críticas. Este jueves ,en el programa de Televisión Canaria, Buenos Días Canarias, aseguró que no se expresó de la mejor forma posible.

