‘El Alpende’ colabora en dar voz a la comunidad gitana en Canarias y rescatar su memoria

El programa de La Radio Canaria que presenta Leny González explicará este sábado 17 de octubre el trabajo que realiza la asociación Karipen para preservar el patrimonio de la comunidad gitana en el archipiélago

Miembros de la comunidad gitana en Canarias, en un acto de la asociación Karipen.

El programa de La Radio Canaria ‘El Alpende’ rescata la memoria y da voz a la comunidad gitana en Canarias este sábado 17 de octubre, a partir de las 6:00 horas. Para ello, su directora y presentadora, Leny González, entrevistará a Zaira Carmona Santiago, psicóloga general sanitaria y técnica del proyecto ‘Recogida de historias de vida de personas gitanas’, impulsado por la Asociación Socio Cultural Gitana Karipen.

«Hay relatos que no se leen en los manuales de historia ni se resumen en titulares apresurados; viven guardados en la memoria de nuestros mayores y en el palpitar cotidiano de nuestras comunidades», explica Leny González, quien puntualiza que esta edición del programa dedicada a la comunidad gitana es «especialmente conmovedora e imprescindible para el rescate de la memoria viva y la defensa de los derechos humanos». A través de la entrevista a Zaira Carmona Santiago se pretende dar a conocer en detalle la iniciativa ‘Recogida de historias de vida de personas gitanas’. «Abordaremos», comenta González, «los pilares fundamentales de un trabajo que busca preservar el patrimonio intangible, la lengua y las vivencias de la comunidad gitana en el archipiélago desde sus propias voces«.

Un viaje por la memoria, la tecnología y los derechos humanos

A lo largo de la conversación, los oyentes descubrirán cómo se teje el archivo oral que da vida a este proyecto y los avances en la creación del Museo Virtual del Pueblo Gitano, un espacio digital pionero concebido para acercar la historia, las tradiciones y la contribución cultural de la comunidad a toda la sociedad canaria, que además se concibe como una herramienta educativa fundamental contra los estereotipos.

Asimismo, el encuentro profundizará en la labor institucional de Karipen, el análisis crítico del tratamiento mediático sobre la comunidad gitana para erradicar el antigitanismo y los retos pendientes en materia de inclusión, educación y desarrollo social en las islas.

Fiel a su esencia de ser un refugio de pluralidad y convivencia, ‘El Alpende’ ofrece una entrega pensada para emocionar, hacer reflexionar y, sobre todo, invitar a escuchar sin prejuicios. Una cita con la memoria colectiva que podrá escucharse en su emisión habitual en RTVC y, posteriormente, a cualquier hora del día en formato podcast a través de la plataforma oficial de la emisora laradiocanaria.com.