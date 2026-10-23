‘El Alpende’ reflexiona sobre los grandes desafíos de la igualdad real en una entrevista con Olesya Lilak, directiva de WOMAFREESM

La directora del programa de La Radio Canaria, Leny González, abordará la necesidad de revisión de los modelos para tratar la situación de la mujer, tal como defiende la organización internacional a la que representa

El espacio de La Radio Canaria ‘El Alpende’, dirigido por Leny González, dedica su próxima entrega, este sábado 24 de octubre, a las 06:00 horas, a reflexionar sobre las fallas del sistema de protección, la necesidad de basar las políticas públicas en evidencias y el papel de las redes internacionales de apoyo.

Olesya Lilak, miembro de la junta ejecutiva Global de WOMAFREESM y directora regional para España y los Países Hispanohablantes.

En su constante compromiso con los derechos humanos, la migración y la cohesión social, ‘El Alpende’ profundizará en cómo pasar del discurso de la igualdad a la transformación real de las estructuras institucionales que fallan al proteger a las mujeres y a sus hijos. Para ello, Leny González entrevistará a Olesya Lilak, presidenta de la Asociación de Ucranianos en Canarias ‘Dos Tierras, Dos Soles’, quien recientemente ha sido nombrada miembro de la junta ejecutiva Global de WOMAFREESM y directora regional para España y los Países Hispanohablantes.

El eje central de la entrevista girará en torno al innovador enfoque de WOMAFREESM, una infraestructura global de influencia femenina que parte de la premisa de que es necesaria una revisión de los modelos y reglas institucionales que ignoran la realidad actual de la mujer. Durante la emisión, se desgranarán herramientas como el Equal Consideration Standard, una iniciativa diseñada para evaluar si la legislación, la tecnología, la inteligencia artificial y los protocolos sanitarios y judiciales tienen en cuenta la vida real de las mujeres en todas sus etapas.

Lilak explicará cómo esta red internacional busca articular proyectos rigurosos junto a universidades, juristas, medios de comunicación y entidades sociales en el ámbito hispanohablante, garantizando la independencia y conectando la investigación con las decisiones políticas.

Un testimonio que apela a la empatía y al rigor

El espacio no eludirá la realidad cotidiana y los momentos de vulnerabilidad a los que se enfrentan muchas familias. En un pasaje emotivo de la entrevista, se abordará la dura vivencia reciente del acompañamiento a una madre en situación de desesperación ante las barreras burocráticas y la falta de respuesta rápida en la búsqueda de su hijo. Esta experiencia servirá como punto de partida para lanzar una reflexión: ¿protegen las instituciones de forma preventiva o reaccionan solo cuando el daño ya se ha producido?

Fiel a su sello cercano, rigoroso, documentado y familiar, ‘El Alpende’ ofrece una cita imprescindible para comprender cómo la suma de evidencia, empatía y cooperación internacional puede rediseñar las normas que rigen nuestra sociedad. El programa estará disponible en la emisión habitual de La Radio Canaria y podrá escucharse a cualquier hora del día a través de plataforma oficial laradiocanaria.com