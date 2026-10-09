‘El Alpende’ visibiliza los procesos de acogida y atención a mujeres migrantes

El programa de La Radio Canaria comparte con los oyentes las experiencias de inclusión y cooperación internacional en su sección ‘Mujeres sin Fronteras’ este sábado a las 06:00 horas

La asociación AMUM, junto con asociaciones europeas de mujeres migrantes, en las jornadas de capacitación del proyecto RIZA, en Roma.

‘El Alpende’ analiza este sábado, 10 de octubre, los retos de la integración y el acompañamiento a mujeres migrantes y refugiadas en su sección mensual ‘Mujeres sin Fronteras’. La Radio Canaria emite a partir las 06:00 horas una nueva entrega del espacio sobre diversidad cultural presentado por Leny González, que abordará en esta ocasión las iniciativas de formación e intercambio profesional desarrolladas en el ámbito europeo.

El programa contará con la presencia de la presidenta de la asociación Mujeres Unidas del Mundo (AMUM), Ana Eylén Alemán, y de su secretaria, María Teresa Escandón. Ambas representantes expondrán los resultados de su reciente participación en Roma en el programa de aprendizaje de la Fundación Pangea, una estancia orientada a la prevención de la violencia de género, la orientación en procesos migratorios y la inclusión laboral.

Durante el desarrollo del programa, las invitadas detallarán las metodologías de trabajo observadas en Italia, la gestión de la atención humanitaria en situaciones de conflicto y el desarrollo de iniciativas de inserción social y micro financiación.

Ana Eylén Alemán, presidenta de AMUM, y Mª Teresa Escandón, secretaria de AMUM.

Asimismo, el espacio examinará la aplicación de estas herramientas en el Archipiélago con el objetivo de consolidar propuestas que favorezcan la autonomía social y económica de las mujeres atendidas en las Islas.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto RIZA, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Red Europea de Mujeres Migrantes (REM), en colaboración con la asociación AMUM y La Radio Canaria.

El programa pone a disposición el correo electrónico mujeresunidasdelmundo@gmail.com para consultas de orientación y atención. Todos los capítulos de ‘El Alpende‘ también están disponibles en Canarias Play.