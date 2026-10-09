‘El Alpende’ visibiliza los procesos de acogida y atención a mujeres migrantes

El programa de La Radio Canaria comparte con los oyentes las experiencias de inclusión y cooperación internacional en su sección ‘Mujeres sin Fronteras’ este sábado a las 06:00 horas
‘El Alpende’ analiza este sábado, 10 de octubre, los retos de la integración y el acompañamiento a mujeres migrantes y refugiadas en su sección mensual ‘Mujeres sin Fronteras’. La Radio Canaria emite a partir las 06:00 horas una nueva entrega del espacio sobre diversidad cultural presentado por Leny González, que abordará en esta ocasión las iniciativas de formación e intercambio profesional desarrolladas en el ámbito europeo.
El programa contará con la presencia de la presidenta de la asociación Mujeres Unidas del Mundo (AMUM), Ana Eylén Alemán, y de su secretaria, María Teresa Escandón. Ambas representantes expondrán los resultados de su reciente participación en Roma en el programa de aprendizaje de la Fundación Pangea, una estancia orientada a la prevención de la violencia de género, la orientación en procesos migratorios y la inclusión laboral.
Durante el desarrollo del programa, las invitadas detallarán las metodologías de trabajo observadas en Italia, la gestión de la atención humanitaria en situaciones de conflicto y el desarrollo de iniciativas de inserción social y micro financiación.
Asimismo, el espacio examinará la aplicación de estas herramientas en el Archipiélago con el objetivo de consolidar propuestas que favorezcan la autonomía social y económica de las mujeres atendidas en las Islas.
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto RIZA, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Red Europea de Mujeres Migrantes (REM), en colaboración con la asociación AMUM y La Radio Canaria.
El programa pone a disposición el correo electrónico mujeresunidasdelmundo@gmail.com para consultas de orientación y atención. Todos los capítulos de ‘El Alpende‘ también están disponibles en Canarias Play.