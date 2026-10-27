‘El Análisis Internacional’ estudia la situación geopolítica de la Unión Europea junto a la exministra de Asuntos Exteriores

El espacio de La Radio Canaria entrevista a Arancha González Laya para abordar la defensa colectiva europea, la relación con China y la agenda diplomática con Marruecos este jueves a las 18:30 horas

Javier Granados acerca a los oyentes las opiniones de la exministra de Asuntos Exteriores sobre la situación geopolítica de Europa este jueves 29 de octubre.

El programa de La Radio Canaria ‘El Análisis Internacional’ estudia este jueves, 29 de octubre, a las 18:30 horas la situación geopolítica de la Unión Europea a través de una entrevista con la exministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.

La entrevista se centrará en el estado de la Unión Europea, que atraviesa un presente complejo y se enfrenta a un futuro plagado de dudas ante el cambio en el sistema internacional. En este sentido, Javier Granados, conductor del programa, preguntará a la exministra cómo podrá adaptarse la Unión Europea al actual escenario internacional, donde pierde el paraguas de seguridad de Estados Unidos, se enfrenta a la amenaza militar de Rusia y a una elevada dependencia económica de numerosos sectores de China ante un panorama en el que el viejo continente se asoma a la soledad geopolítica y a un mundo más competitivo, fragmentado e imprevisible.

Los retos de la seguridad común y la agenda exterior

Para diversos analistas, la respuesta más eficiente ante esta coyuntura pasa por profundizar en la europeización de la defensa y avanzar hacia un sistema de protección colectiva. Este debate histórico sobre la creación de una estructura defensiva propia constituye uno de los ejes centrales de la obra ‘Solos en el mundo’ (Editorial Arpa), recientemente publicada por la exministra y sobre la que profundizará durante la emisión.

Asimismo, el espacio abordará el modelo de relación comercial con China y las asimetrías de un mercado donde la potencia asiática busca aprovechar la apertura europea sin ofrecer una reciprocidad equivalente a las industrias del continente.

La conversación concluirá con un análisis pormenorizado del estado de las relaciones político-diplomáticas con Marruecos, la gestión de los episodios de tensión en la frontera de Ceuta y el impacto de las prioridades de la política exterior de Rabat en la estabilidad geoestratégica del Archipiélago.