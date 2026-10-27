La excelencia hostelera, el talento de sala y el pulso gastronómico de las islas se citan en ‘Con Cúrcuma’

El espacio de La Radio Canaria toma el pulso a la excelencia hostelera, la nutrición y los proyectos locales de las Islas este miércoles a las 22:00 horas

Los micrófonos de ‘Con Cúrcuma‘ en La Radio Canaria vuelven a encenderse este miércoles, 28 de octubre, a las 22:00 horas, para tomar el pulso a la actualidad gastronómica del archipiélago, combinando la alta gastronomía, los proyectos de base, los reconocimientos al sector y las historias humanas de la mano de sus conductores, José Luis Reina y Mulchand Chanrai.

El programa arranca en A fuego lento con una conversación junto a Kiko Espino, figura al frente del Grupo Kikong, para analizar los desafíos de la gestión hostelera contemporánea, el desarrollo de conceptos de éxito y la evolución del sector en las islas. El testigo lo recoge El enófilo, que en esta edición rinde homenaje a la sumillería canaria con Joan Casajuana, recién proclamado Mejor Sumiller de Hoteles de Canarias en los Culinary Hotel Awards, profundizando en el valor de la bodega y el maridaje en la experiencia de la hotelería de lujo.

La resaca emocional y el impacto de la gala de los Culinary Hotel Awards centra el debate en La cháchara, donde se repasan los hitos de una cita que ya es referencia indiscutible para el turismo gastronómico de Canarias, dando paso a la mirada incisiva y reflexiva de Fran Belín en La palabra de Belín.

En la segunda parte del programa, el espacio de El picoteo abre una doble ventana al compromiso y la vocación: primero, descubriendo el proyecto Plato Canario de la mano de Jaime Puig, y a continuación celebrando el oficio de la hospitalidad con Mari Pino Pérez, galardonada como Mejor Jefa de Sala de Hoteles de Canarias, un referente de elegancia y templanza al frente del servicio.

La ruta continúa en A mesa puesta, haciendo escala a orillas de la playa de Las Canteras para visitar el restaurante de la semana: Camino al Jamonal, templo de la buena mesa, el tapeo selecto y el producto bien tratado. La salud y el bienestar vuelven a tener su espacio habitual con el nutricionista Cristian Noda, quien comparte pautas clave para equilibrar nutrición, rendimiento deportivo y hábitos saludables.

El broche gastronómico al menú sonoro lo pone el cocinero Samuel Hernández, de El Legado, desgranando en El plato del día su propuesta culinaria y el respeto al recetario. Acto seguido, El viajito hace parada en los proyectos de Roberto Poleo, recorriendo la esencia cercana de The Roots en La Esperanza y el dinamismo de Wine Light en San Cristóbal de La Laguna.

El cierre y la rúbrica final la firma José Luis Reina, sintetizando las claves de una semana donde la sala, la bodega, el emprendimiento y el producto local vuelven a demostrar que la gastronomía de las islas vive un momento imparable.