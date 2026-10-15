Las localidades cuestan 15 euros hasta el 24 de octubre y subirán a 20 euros a partir del día 25. El encuentro se disputará el martes 27 de octubre, a las 20:00 horas, en el Municipal de El Paso

El CD Atlético Paso ha activado la preventa de entradas a precio reducido para el partido de la Copa del Rey que le enfrentará al Córdoba CF el próximo martes 27 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Municipal de El Paso. La entidad verdinegra quiere movilizar a la afición palmera para una cita que devolverá la competición copera a La Palma.

Bajo el lema «La Copa vuelve a La Palma», el club anima a socios, abonados y aficionados de toda la isla a acompañar al equipo en una eliminatoria especial, marcada por la visita de un rival del fútbol profesional.

Entradas más baratas hasta el 24 de octubre

La preventa permanecerá abierta hasta el próximo 24 de octubre. A partir del día 25, las localidades pasarán a tener el precio de venta general.

Estos son los precios establecidos por el club:

Preventa hasta el 24 de octubre: 15 euros.

15 euros. Venta general desde el 25 de octubre: 20 euros.

20 euros. Jóvenes de 15 a 17 años: 10 euros.

10 euros. Menores de 15 años: entrada gratuita.

Las entradas ya se pueden adquirir por internet y en la tienda oficial del CD Atlético Paso, situada en la calle Fermín Sosa Pino, número 2.

El club recuerda que los titulares del Socio Oro tienen incluido el acceso al partido de Copa del Rey, por lo que no tendrán que realizar ningún desembolso adicional. El Abono Joven también incluye la entrada para este encuentro.

La camiseta del volcán, protagonista de la eliminatoria

El Atlético Paso disputará el partido con la camiseta del volcán, la misma que vistió en su primera participación en la Copa del Rey y que se ha convertido en un símbolo de la historia reciente del fútbol palmero.

La equipación también está disponible en la tienda oficial del club. La entidad invita a la afición a aprovechar el periodo de preventa para conseguir su entrada a precio reducido y respaldar al equipo en una noche que volverá a situar al Municipal de El Paso en el escenario de la competición copera.