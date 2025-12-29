El presupuesto de Fuerteventura para 2026 refuerzan la atención a las personas, el deporte, la juventud, la movilidad y la modernización de la isla

El Cabildo de Fuerteventura aprueba un presupuesto de 183 millones de euros en 2026. Cabildo de Fuerteventura

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado el presupuesto general para 2026, que asciende a 183,046 millones de euros, un 8% más que el año anterior.

Según la presidenta insular, Lola García, estas cuentas se centran en atender a las personas, reforzar los servicios públicos y avanzar en la modernización de la isla.

Entre las prioridades destacan políticas sociales, con casi 30 millones de euros destinados a programas de atención a dependientes, inclusión e igualdad, y un impulso a la Residencia Sociosanitaria de Mayores de Gran Tarajal.

43 millones de euros en infraestructuras

Además, las infraestructuras básicas recibirán 43 millones de euros, incluyendo carreteras y planes de cooperación municipal que mejoran vivienda, saneamiento y servicios esenciales.

El presupuesto también refuerza el suministro de agua (37 millones), la movilidad sostenible (13 millones), proyectos juveniles y educativos (6,6 millones), cultura (5,4 millones), deporte (4,1 millones), becas y ayudas a familias (4,2 millones) y apoyo al tejido empresarial y primario, con más de 5 millones.

La consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, destacó que se trata de un presupuesto sólido y social, mientras que el PSOE señaló que las cuentas dan respuesta a las demandas de la población y apoyan el desarrollo económico y social de la isla.