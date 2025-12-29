El presupuesto de Fuerteventura para 2026 refuerzan la atención a las personas, el deporte, la juventud, la movilidad y la modernización de la isla
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado el presupuesto general para 2026, que asciende a 183,046 millones de euros, un 8% más que el año anterior.
Según la presidenta insular, Lola García, estas cuentas se centran en atender a las personas, reforzar los servicios públicos y avanzar en la modernización de la isla.
Entre las prioridades destacan políticas sociales, con casi 30 millones de euros destinados a programas de atención a dependientes, inclusión e igualdad, y un impulso a la Residencia Sociosanitaria de Mayores de Gran Tarajal.
43 millones de euros en infraestructuras
Además, las infraestructuras básicas recibirán 43 millones de euros, incluyendo carreteras y planes de cooperación municipal que mejoran vivienda, saneamiento y servicios esenciales.
El presupuesto también refuerza el suministro de agua (37 millones), la movilidad sostenible (13 millones), proyectos juveniles y educativos (6,6 millones), cultura (5,4 millones), deporte (4,1 millones), becas y ayudas a familias (4,2 millones) y apoyo al tejido empresarial y primario, con más de 5 millones.
La consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, destacó que se trata de un presupuesto sólido y social, mientras que el PSOE señaló que las cuentas dan respuesta a las demandas de la población y apoyan el desarrollo económico y social de la isla.