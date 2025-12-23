Las cuentas para 2026 crecen un 8 %, refuerzan servicios públicos y consolidan inversiones clave en vivienda, agua, movilidad y sostenibilidad

El Cabildo de Fuerteventura presentó su proyecto de Presupuesto General para 2026, que alcanza los 183.046.000 euros. La cifra supone un aumento de más de 13 millones, equivalente a un crecimiento del 8% respecto al ejercicio anterior.

Declaraciones: Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura

La presidenta insular, Lola García, definió las cuentas como “dirigidas a reforzar las políticas sociales”. También subrayó la necesidad de invertir en infraestructuras básicas para la Isla. García afirmó que “son unas cuentas que nos llevan a una dirección clara”. La presidenta destacó la planificación, la gestión y el compromiso con Fuerteventura. La dirigente insular confía en que “todos los grupos políticos con representación en el Pleno apoyen este documento”. El objetivo pasa por seguir trabajando por el bienestar de la ciudadanía majorera.

Refuerzo de las políticas sociales

La consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, destacó que se superó el 87% de ejecución del presupuesto de 2025. Además, presentó un presupuesto para 2026 “responsable, equilibrado y pensado para atender a las familias majoreras”. Cabrera remarcó el refuerzo de servicios públicos, deporte, juventud y movilidad. Estas áreas figuran entre las prioridades estratégicas del nuevo ejercicio.

Las políticas sociales reciben casi 30 millones de euros del presupuesto total. De esta cantidad, más de 15 millones se destinan a programas sociales y dependencia. El Cabildo impulsa de forma decisiva la Residencia Sociosanitaria de Mayores de Gran Tarajal. Las obras ya iniciadas avanzan gracias a una dotación económica reforzada.

El Cabildo de Fuerteventura presenta un presupuesto de 183 millones de euros | Cabildo de Fuerteventura

Inversiones estratégicas para la Isla

El presupuesto reserva más de 41 millones de euros para inversiones estratégicas. Las infraestructuras viarias concentran 9,6 millones destinados a la red de carreteras. También se impulsan infraestructuras municipales y sectoriales. El Cabildo mantiene la cooperación con los ayuntamientos en materia de vivienda.

Lola García destacó 19 millones de euros para actuaciones vinculadas a la vivienda. Estas partidas financian urbanización, saneamiento, redes de agua y accesos básicos. La presidenta advirtió que sin estas infraestructuras no se puede desarrollar vivienda pública ni privada. El presupuesto incluye además ayudas para rehabilitación y nueva construcción. A ello se suman más de 500.000 euros en ayudas energéticas para viviendas. Las subvenciones buscan mejorar la eficiencia y reducir costes familiares.

El presupuesto en otras áreas

El suministro de agua concentra 37 millones de euros del presupuesto. El área sigue siendo una prioridad estratégica para el Cabildo.

En movilidad y transporte se destinan más de 13 millones de euros. La inversión refuerza la seguridad, accesibilidad y gratuidad del transporte público. El Cabildo mantiene para esta área la financiación del 100 % para las guaguas gratuitas. La nueva licitación garantiza un servicio más eficiente y moderno.

El apoyo al sector primario supera los 5 millones de euros. El presupuesto refuerza subvenciones agropecuarias y fondos FEAGA.

La gestión de residuos recibe casi 7,5 millones de euros. Este ámbito constituye uno de los grandes retos insulares del próximo año.

La protección del patrimonio cultural cuenta con 5,3 millones de euros. La cultura se descentraliza con 5,4 millones repartidos por toda la Isla.

La juventud recibe 6,6 millones para proyectos educativos y de participación. El Cabildo apuesta por el talento joven y el arraigo insular. Las becas educativas alcanzan 4,2 millones de euros y el deporte dispone de 4,1 millones para instalaciones y apoyo al deporte base.

El apoyo al tejido empresarial y comercio suma 2,1 millones de euros, mientras que el desarrollo económico recibe 12,48 millones desde Promoción Económica y Cultura. El presupuesto también refuerza Turismo, Medio Ambiente, Industria y Emergencias.

Salud financiera

Nuria Cabrera afirmó que “el presupuesto de 2026 demuestra que el Cabildo de Fuerteventura goza de una salud financiera extraordinaria”. La consejera lo definió como “un presupuesto para la Fuerteventura que queremos”.

La portavoz del PSOE, Marlene Figueroa, felicitó al equipo de Hacienda por un presupuesto que crece un 8 % y pone a las personas en el centro. El documento ya se trasladó a los grupos de la oposición para enmiendas.

Los organismos autónomos aprobaron presupuestos complementarios al del Cabildo. En este sentido, el Patronato de Turismo contará con 3.375.737,19 euros, el Consejo Insular de Aguas dispondrá de 1.150.000 euros y el CAAF gestionará 23.055.351 euros, con una aportación insular de 3,9 millones y el Parque Tecnológico de Fuerteventura recibirá 990.000 euros de aportación del Cabildo.