Más de 80 artesanos participan en la 28ª Feria de Artesanía en Reyes de Santa Cruz y en la 17º Feria-Mercado Navideño de Artesanía de La Laguna desde el 2 hasta el 5 de enero

El Cabildo de Tenerife celebra un año más, coincidiendo con las fechas navideñas y de Reyes, dos de las citas más consolidadas del calendario artesanal de la isla, la 28ª Feria de Artesanía en Reyes, en la plaza del Príncipe de Asturias de Santa Cruz de Tenerife, y la 17ª Feria-Mercado Navideño de Artesanía, en la plaza del Adelantado de La Laguna.

El Cabildo presenta las ferias de artesanía más esperadas de la temporada navideña. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife.

Ambas permanecerán abiertas al público desde el 2 hasta el 5 de enero con el objetivo de impulsar la comercialización de la artesanía tradicional y contemporánea en estas fechas señaladas. Los citados eventos fueron presentados en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Salón Noble de la Corporación insular que contó con la asistencia del consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina; el concejal de Promoción y Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván y el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan.

Efraín Medina, destacó que estas ferias “son una oportunidad fundamental para que nuestros artesanos puedan vender su trabajo en un momento clave del año, al tiempo que acercamos la artesanía a la ciudadanía y a quienes nos visitan durante estas fechas”. Medina señaló además que “la artesanía no es solo economía, es identidad, y estas ferias permiten que todo ese valor llegue directamente al público”.

Por su parte, Domingo Galván mostró su agradecimiento al Cabildo por el fomento de la artesanía y destacó “la total implicación en apoyar el trabajo de nuestros artesanos y, por lo tanto, de la mano el Cabildo, ponemos este broche de oro a las fiestas con la Feria en la Laguna”.

La Feria de Artesanía en Reyes

Ricardo Cólogan indició en la buena marcha de un año que “ha sido intenso satisfactorio comenzando con las ferias de Puerto de la Cruz; Candelaria, El Sauzal y Adeje” La Feria de Artesanía en Reyes alcanza este año su vigesimoctava edición y contará con la participación de 46 artesanos acreditados por el Cabildo de Tenerife, que ofrecerán una amplia muestra de productos variados.

La feria se desarrollará del 2 al 5 de enero de 2026 en la plaza del Príncipe de Asturias, con horario de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 22:00 horas los días 2, 3 y 4, y de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 00:00 horas el día 5 de enero. La apertura oficial tendrá lugar a las 11:00 horas del 2 de enero.

La cita contará con modalidades como almazuelas, Carpintería, Ceramista, Decoración de telas, Encuadernación, Fieltro, Ganchillo, Impresión y Grabado, Jabonería, Joyería, Juguetero, Macramé, Marroquinería, Modelador, Modista, Muñequería, Papel y cartón, Reciclado de materiales, Trajes tradicionales, Tornero de madera, además de los tradicionales de Alfarería Tradicional, Puros, Rosetas y Calado.

17ª Feria-Mercado Navideño de Artesanía en La Laguna

De forma paralela, la plaza del Adelantado de La Laguna acoge la 17ª Feria-Mercado Navideño de Artesanía, que reunirá a 30 artesanos del 2 al 5 de enero de 2026. El horario será de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 horas, excepto el día 5 de enero, cuando el horario de tarde se ampliará hasta las 22:00 horas.

La apertura oficial de esta feria está prevista a las 10:00 horas del 2 de enero. Los asistentes podrán disfrutar de las modalidades artesanas como Alfarería, Almazuelas, Carpintero, Cerería, Decoración de telas, Esmaltes, Fieltro, Ganchillo, Joyería, Juguetero, Macramé, Marroquinería, Modista, Muñequería, Torneado de madera, vidriería además de los tradicionales de Carpintero Tradicional, Tejedor y Calado.

Del mismo modo, la Empresa Insular de Artesanía ofrecerá servicio gratuito de empaquetado de regalos y habilitará la posibilidad del pago con tarjeta. Ambas iniciativas, organizadas por el Cabildo de Tenerife a través de la Empresa Insular de Artesanía y con la colaboración de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, refuerzan el compromiso institucional con un sector estratégico para la isla, fomentando el consumo de productos locales y el reconocimiento del trabajo artesanal como parte esencial del patrimonio de Tenerife.