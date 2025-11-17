El casting de presentadores abre las V Jornadas de Periodismo

Graciela Estefanía Paredes, Carla Báez y Eydan Hernández, han sido las alumnas y alumno vencedor en esta edición. Mañana se enfrentarán ya a sus primeras intervenciones en la programación de RTVC.

Las V Jornadas de Periodismo que organizan RTVC, a través de la Cátedra de Comunicación con la ULL, han arrancado esta mañana con la primera de sus actividades: el casting a mejor presentador o presentadora que cada año genera más expectación entre el alumnado de la facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación.

Una veintena de alumnos ha tenido que prepararse una presentación de una simulación de directo para un espacio informativo de entre uno y dos minutos de duración. El jurado de la actividad ha estado compuesto por Marta Modino, presentadora de Televisión Canaria; Jenny del Pino, profesora de Periodismo de la ULL; Orlando Arocha, jefe del Departamento de Imagen y Sonido del IES La Guancha y Raquel Rodríguez, periodista integrante de la Plataforma de la Tele-Mediapro Canarias.

Las alumnas y alumno mejor valorados en esta edición han sido Graciela Paredes, que repite victoria, Carla Báez y Eydan Hernández. Las personas integrantes del jurado han valorado su naturalidad, la credibilidad que han dado con su puesta en escena y la manera en que fueron capaces de desarrollar la información de temática libre que eligieron.

Ganadores del certamen

La formación profesional y la enseñanza universitaria unen esfuerzos

Un año más, estas Jornadas de Periodismo han sido planteadas como una experiencia de intercambio y trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, la Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas. De este modo, se crea un laboratorio de comunicación donde el alumnado de estas disciplinas, más de 150, realiza prácticas a tiempo real bajo la supervisión del sus docentes y profesionales de RTVC.

aspirantes al casting el jurado de esta edición

La parte técnica del evento ha sido desarrollada por el IES LA Guancha- Jerónimo Morales Barroso, por alumnado del CIFP Felo Monzón-Grau Basas y del CIFP César Manrique. Han estado acompañados por estudiantes del ciclo superior de asesoría de Imagen Personal y Corporativa del CIFP Las Indias; sin olvidar al centro que este año ha tenido como responsabilidad la creación de la marca de la jornadas de este año, realizada por el alumnado de ciclos formativos de Gráfica Publicitaria y de APG Interactivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria.

el alumnado de CIFP que ha participado el jefe de realización, Sergio Bratlle, da instrucciones al alumnado

La programación de RTVC se vuelca mañana

La jornada de mañana, la programación de la Radio Canaria y TV Canaria se trasladará hasta la Pirámide de Guajara para desarrollar la parte más académica de las jornadas, dedicadas este año a las Nuevas Narrativas. Los programas de la Radio Canaria «De la Noche al Día» y «Viva mi Gente» se emitirán en directo desde la Facultad, así como parte de las conexiones en directo que realizará «Buenos Días Canarias» para la TV Canaria.

A partir de las 11 de la mañana tendrá lugar la clase magistral que este año impartirá Charo Sádaba, catedrática y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Estará dedicada a la Alfabetización Mediática para un tiempo de ruido.