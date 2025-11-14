Cinco centros de Formación Profesional y enseñanzas artísticas participan en una nueva edición de las Jornadas que organiza RTVC. Tendrán lugar el lunes y martes de la próxima semana.

La próxima semana regresan a la Universidad de La Laguna las Jornadas de Periodismo que desde hace 5 años organizan de manera conjunta Radio Televisión Canaria y la Universidad de La Laguna. Esta iniciativa ha sido, desde su origen, una experiencia pionera de colaboración entre la Formación Profesional y la Enseñanza Universitaria que da sus frutos en esta época del año.

Cinco centros de Formación Profesional, con alrededor de 150 estudiantes, van a participar en un evento que permite al alumnado reproducir una experiencia de trabajo a tiempo real en las áreas de producción y realización. El IES La Guancha- Jerónimo Morales Barroso, el CIFP Felo Monzón Grau-Bassas, el CIFP César Manrique, el CIFP Las Indias y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de GC tomarán partido activamente en este evento. Se encargarán, entre otras cosas, de la emisión de la señal de streaming, la creación de la imagen gráfica del evento, o de preparar al alumnado para su puesta a punto antes de participar en el concurso de mejor Presentador /a que cada año se realiza entre el alumnado de Periodismo.

Casting de presentadores

El programa de las jornadas de este año se iniciará este lunes 17 con esta prueba en la que el alumnado de Periodismo se enfrenta a las cámaras realizando un casting para presentadores. Las personas que participan deben prepararse un falso directo sobre un tema libre que será grabado y que recreará el ambiente habitual de trabajo cuando hay que enfrentarse a una conexión en directo.

Mejor TN Exprés

Otro de los platos fuertes de este año tiene que ver con el TN Exprés, el formato más joven de información que se emite en las redes del grupo RTVC, y que forma parte del proyecto de la Cátedra de Periodismo que comparten RTVC y Universidad de La Laguna.

Nuevas Narrativas

Las jornadas de este año están dedicadas precisamente a las Nuevas Narrativas y a cómo se adaptan los medios de comunicación a diferentes hábitos y perfiles de consumidores. El plato fuerte de la jornada tendrá lugar el martes con la charla que impartirá Charo Sádaba, catedrática y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra sobre alfabetización mediática para un tiempo de ruido.

Más información: https://rtvc.es/responsabilidad-social-corporativa/formacion/