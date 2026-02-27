La gala de entrega de premio de los Goya se celebrará este sábado 28 de febrero en Barcelona

Tras conseguir dos premios Goya el pasado año, en esta edición del 2026, el cine con sello canario regresa este sábado con al menos tres posibilidades de premio.

Imagen archivo RTVC.

Momento de premios

La gala de entrega de los premios será en Barcelona este sábado 28 de febrero. La canaria Toni Acosta y Arturo Valls fueron, en su momento, los encargados de dar a conocer la lista completa de nominados, durante el pasado mes de enero.

Informa. RTVC.

Entre las categorías, mejor película de animación, documental y peluquería. Además, cabe destacar que en ellas, compite un tinerfeño ya con un Goya en su currículum.