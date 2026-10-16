El comandante de Artemis II comparte su experiencia espacial en La Palma

El astronauta de la NASA ofrecerá este viernes una conferencia en el Teatro Chico dentro de la programación oficial del festival Starmus

El Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma acogerá este viernes, a las 18.00 horas, un encuentro con Reid Wiseman, astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II. Lo hará dentro de la programación oficial del festival Starmus. Durante la conferencia, que se impartirá íntegramente en inglés, el astronauta compartirá sus experiencias en el espacio. Igualmente, ofrecerá detalles sobre su trayectoria profesional y la preparación de esta misión lunar.

El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, en una imagen de archivo. NASA / Bill Ingalls

De la Estación Espacial Internacional a la misión Artemis

Wiseman repasará sus vivencias a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). También los preparativos de Artemis, una iniciativa que busca marcar una nueva etapa en la exploración espacial tripulada y el regreso del ser humano al entorno lunar.

El astronauta cuenta con una destacada trayectoria como piloto de pruebas de la Marina de Estados Unidos y miembro de la NASA. En 2014 participó en la Expedición 41 a la Estación Espacial Internacional. Misión en la que permaneció 165 días y acumuló más de 12 horas de actividad durante paseos espaciales.

Ciencia y astronomía para acercar el espacio a La Palma

La conferencia responde al compromiso del Cabildo de La Palma y el festival Starmus de acercar a la ciudadanía a figuras destacadas de la ciencia, la astronomía y la exploración espacial, según señala la corporación insular en una nota.

La iniciativa también pone en valor la vinculación histórica de La Palma con la observación del firmamento y la investigación astrofísica. Especialmente, a través del Observatorio del Roque de los Muchachos, una instalación de referencia internacional que refuerza el papel de la isla en el estudio del universo.