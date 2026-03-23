El encarecimiento del combustible obliga a los conductores a cambiar hábitos mientras el Gobierno de Canarias analiza medidas

Llenar el depósito vuelve a ser un golpe para el bolsillo en Canarias. En apenas tres semanas, y coincidiendo con el conflicto en Irán, el precio del combustible ha aumentado hasta un 15 %, lo que se traduce en varios euros más por repostaje.

Ante esta situación, muchos conductores asumen que tendrán que “aguantar el golpe” mientras los precios siguen al alza.

El encarecimiento ha llevado a los usuarios a cambiar sus hábitos, desde comparar precios mediante aplicaciones hasta reducir el uso del vehículo o adoptar una conducción más eficiente para ahorrar combustible.

El combustible sube hasta un 15 % en Canarias tras el conflicto en Irán. RTVC

El Gobierno analizará la situación

En algunos casos, incluso se limita el uso del coche diésel para evitar un gasto mayor, en un contexto en el que cada céntimo cuenta.

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha convocado una reunión del Consejo Asesor junto a patronales y sindicatos para analizar la situación y estudiar posibles medidas que ayuden a mitigar el impacto económico en la ciudadanía.