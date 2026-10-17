El Comité Federal del PSOE proclama a Sánchez candidato por unanimidad y ratifica listas

Por primera vez habrá más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso de los Diputados por parte del PSOE

El Comité Federal del PSOE ha proclamado este sábado por unanimidad a su líder, Pedro Sánchez, candidato a la reelección y ha ratificado las candidaturas para las elecciones del 29N en una reunión en la que los dirigentes territoriales se han mostrado unidos y convencidos de que pueden derrotar los malos augurios de las encuestas.

En la imagen, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Por primera vez habrá más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso de los Diputados (un 52 %) y en el Senado también se avanza hacia la paridad al aumentar diez puntos el porcentaje de mujeres al frente de las candidaturas respecto a 2023. Como así ha informado el PSOE.

Cortes Generales

En total en el conjunto de las listas a las Cortes Generales habrá 444 mujeres y 443 hombres.

La dirección federal del partido ha introducido en esta ocasión pocos cambios en las candidaturas remitidas por los territorios y el ruido generado ha sido menor que en 2023.

«Hoy lanzamos a la ciudadanía un mensaje claro: estamos preparados. Tenemos el mejor proyecto, el mejor equipo y el mejor liderazgo el de nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El 29N solo hay una meta: la victoria. Salimos a ganar, y a gobernar», ha afirmado el PSOE en un comunicado.

Antes de la reunión del Comité, la Comisión Federal de Listas modificó la propuesta de Castilla y León y quitó al exsecretario autonómico del partido Luis Tudanca. Cabe destacar que este, encabezaba la candidatura al Senado por Burgos, y al cabeza de lista al Congreso por Palencia. Sin embargo, el secretario general del partido en esa comunidad, Carlos Martínez, lo ha enmarcado en la «normalidad total y absoluta».

Dificultades y fricciones

Tras recordar el reglamento con el que se conforman las candidaturas y la potestad de la dirección federal de introducir cambios, ha considerado normal que haya dificultades y fricciones.

También se han introducido modificaciones en las listas enviadas desde Guadalajara y Albacete.

El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha sido uno de los grandes ausentes del Comité. Según fuentes han explicado a EFE, no ha acudido al tratarse de una reunión de trámite en la que solo se ratificaban las listas. Además, sin posibilidad de intervenir.

Demostración de unidad

Con las encuestas en contra, los dirigentes del partido han querido hacer ante los medios una demostración de unidad en favor de un proyecto que, han asegurado, permitirá seguir avanzando en derechos y evitar los recortes de la derecha y la ultraderecha.

«Estoy convencido de que el PSOE va a ganar las elecciones«, ha afirmado el portavoz parlamentario, Patxi López, al ser preguntado sobre si la desunión de las izquierdas puede impedir la reedición de un gobierno progresista.