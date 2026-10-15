Las blanquiazules visitan este sábado al conjunto catalán, igualado a puntos en la clasificación, con el objetivo de prolongar su buena racha en la séptima jornada de Liga F Moeve

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta este sábado una nueva salida en la Liga F Moeve con la intención de sumar su tercera victoria consecutiva, tras los triunfos ante el Valencia CF y el Logroño United. El conjunto blanquiazul se enfrentará al Badalona Women a las 11:00 horas, en horario canario, en el Municipal de Palamós.

Yerai Martínm durante un entrenamiento. Costa Adeje Tenerife

El entrenador tinerfeño, Yerai Martín, destacó la importancia de haber sumado seis puntos en las dos últimas jornadas, aunque recordó que los resultados dependen también de otros factores. «Ganar ayuda mucho, pero el trabajo no te garantiza resultados, aunque sí te acerca a ellos y se está viendo en las últimas jornadas. Afrontamos el partido con la tranquilidad, la normalidad y la naturalidad que tiene el fútbol», afirmó.

La cantera, protagonista durante la preparación

El técnico valoró el trabajo realizado durante la semana, en la que el equipo contó con varias futbolistas del filial para compensar las ausencias de las internacionales. «Estamos preparando la semana con mucha ayuda de jugadoras del filial, que están entrando muy bien y están muy cerca del nivel del primer equipo. Nos han ayudado mucho porque hemos tenido internacionales fuera», explicó.

El encuentro supondrá también el regreso a la competición después del parón de octubre por los compromisos internacionales. Yerai Martín destacó que el equipo ha aprovechado estos días para mejorar aspectos físicos y tácticos, además de recuperar jugadoras que se encontraban en la última fase de su recuperación.

«Al final es parte del calendario. Nos quedamos con el lado positivo: una semana para trabajar a nivel condicional, a nivel de modelo de juego y para volver a contar con jugadoras que estaban en el último tramo de recuperación. El grupo ha tenido muy buena actitud y tenemos muchas ganas de volver a competir», señaló.

Un rival igualado a puntos y con aspiraciones ambiciosas

El Badalona Women ocupa la octava posición de la clasificación, igualado a puntos con el Costa Adeje Tenerife, y llega a la cita después de empatar a tres goles frente al Sevilla FC. La igualdad en la tabla convierte el enfrentamiento en una oportunidad para avanzar posiciones y consolidar la dinámica positiva de las tinerfeñas.

Yerai Martín espera un partido exigente ante un rival con recursos ofensivos y capacidad para competir en diferentes fases del juego. «Prevemos un partido muy disputado. Tienen muchos recursos, dominan distintas fases del juego y cuentan con jugadoras desequilibrantes que en partidos cerrados pueden ser muy decisivas. Tendremos que estar muy bien sin balón cuando tengan ataques largos y organizados, y cuando tengamos el balón ser dominadoras y vigilar las transiciones», analizó.

El entrenador también destacó la evolución del conjunto catalán y el refuerzo de su plantilla esta temporada. «Es un equipo que se está consolidando en Liga F. Este año han hecho una inversión fuerte, mantienen un bloque muy grande con incorporaciones que han mejorado la plantilla y tienen equipo para meterse en ese ‘top 8’. Tienen gente buena en ambas áreas y controlar eso será una de las claves, creo que el partido se va a decidir por detalles», añadió.

Horario y dónde ver el partido

El Costa Adeje Tenerife Egatesa buscará su segundo triunfo a domicilio de la temporada, después del conseguido en Valencia, y tratará de prolongar su racha de victorias ante un rival directo en la clasificación.

El encuentro se disputará este sábado a las 11:00 horas (horario insular) en el Municipal de Palamós y podrá seguirse en directo a través de La Radio Canaria.