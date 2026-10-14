Primero Canarias y Coalición Canaria cierran el acuerdo para la candidatura de unidad canaria el 29-N

Los cabezas de lista en Las Palmas será Teodoro Sosa y María Fernández y en Santa Cruz de Tenerife Cristina Valido

Teodoro Sosa y María Fernández encabezarán la lista en la provincia de Las Palmas y Cristina Valido en la de Santa Cruz de Tenerife. Ambas formaciones esperan contar con el apoyo de otras fuerzas municipales e insulares del archipiélago en el marco de la Mesa de Unidad Canaria. Coalición Canaria (CC) y Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN) han cerrado este miércoles el acuerdo para presentar listas de unidad canaria en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Foto de Archivo en una reunión de CC y Primero Canarias sobre el Decreto Canarias

Presentación de candidaturas conjuntas

El acuerdo supondrá la presentación de candidaturas conjuntas al Congreso en las circunscripciones electorales de Canarias, bajo la denominación de Coalición Canaria – Primero Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, encabezada por Cristina Valido, y Primero Canarias – Coalición Canaria en la provincia de Las Palmas, encabezada por Teodoro Sosa y María Fernández, si bien ambas formaciones confían en poder sumar el apoyo del resto de fuerzas políticas locales e insulares que han participado este último año en las reuniones de la Mesa de Unidad Canaria promovida por los municipalistas.

El objetivo es aumentar la representación de los nacionalistas canarios en las Cortes Generales para poder contar con una voz propia que defienda con más fuerza los intereses de Canarias en Madrid. Entienden que «en el escenario político de máxima polarización que se está viviendo en el Estado, con dos bloques cada vez más divididos y enfrentados, CC y 1ºCAN se proponen articular una candidatura unificada, conformada por todos los partidos de lealtad estrictamente canaria, que ofrezca una alternativa sólida y real a la ciudadanía de las islas» explican en un comunicado.

Presencia canaria en Madrid

El compromiso es lograr la «unidad de acción política canaria en Madrid a través de un proyecto de cooperación entre formaciones que reconocen y respetan sus diferentes identidades y sus distintas sensibilidades, pero que deciden anteponer los intereses de Canarias por encima de cualquier consideración personal o partidista», aseguran.

Los diputados y senadores de la unidad canaria quieren defender «la actualización de las inversiones estatales y la mejora de los recursos destinados a políticas esenciales y proyectos estratégicos para el archipiélago, con medidas específicas para afrontar el reto de la vivienda, reforzar el escudo social, mejorar la redistribución de la renta, avanzar en la igualdad de oportunidades, impulsar la transición energética y dar respuesta a los efectos del cambio climático. Para los nacionalistas canarios, estas elecciones generales suponen una oportunidad para aumentar la fuerza de Canarias en Madrid».

En anteriores convocatorias electorales, entienden que «el resultado la división del voto canario ha debilitado sus opciones electorales, afectando negativamente a la consecución de logros para el archipiélago». Por eso, indican, «la candidatura de unidad canaria para el 29-N confía poder alcanzar representación suficiente con la que exigir el pleno reconocimiento de los derechos históricos del archipiélago, consolidar su estatus diferencial y conseguir los avances políticos, sociales y económicos que Canarias necesita».

Valido, Sosa y Fernández

Las candidaturas de unidad canaria al Congreso estarán encabezadas por Cristina Valido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y por Teodoro Sosa como número uno y María Fernández como número dos en la provincia de Las Palmas. Más allá de los cabezas de lista, anunciarán los nombres de las personas que integrarán las diferentes candidaturas al Congreso y al Senado en los próximos días, una vez se registren ante la Junta Electoral.

El acuerdo será presentado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria con la firma de la ‘Declaración por la unidad canaria en Madrid’, que se espera «suscriban una veintena de formaciones políticas de todo el archipiélago». Doce ejes para Madrid Entre los ejes de acción política que se recogerán en el acuerdo de unidad figuran la implicación del Estado en la financiación de vivienda pública y asequible, con una Ley de Residencia para Canarias; el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía, incluidas las competencias en costas, puertos y aeropuertos; el reconocimiento del hecho diferencial canario y el blindaje del estatus de región ultraperiférica en la Unión Europea; la defensa del Régimen Económico y Fiscal y un sistema de financiación autonómica justo.

La candidatura defenderá también la consolidación de las bonificaciones al transporte de personas y mercancías, la renovación de los convenios de infraestructuras con el Estado, el mantenimiento íntegro del POSEI, una gestión del fenómeno migratorio que active el Cupo de Solidaridad y la presencia de las instituciones canarias en los asuntos de política exterior que afectan al archipiélago.