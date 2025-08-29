El Costa Adeje Tenerife se estrena este sábado en Lezama ante el Athletic Club con la ilusión de abrir una nueva etapa en la Liga F

El Costa Adeje Tenerife afronta este sábado su primer partido oficial bajo el nuevo escudo del CD Tenerife Femenino. El debut será en Lezama frente al Athletic Club. El encuentro marcará el inicio de una temporada en la que el equipo quiere dar continuidad a las buenas sensaciones de la pretemporada.

Eder Maestre | CD Tenerife Femenino

El conjunto blanquiazul cerró esta semana la fase de preparación antes del debut. El técnico Eder Maestre advirtió de la dificultad del choque ante un rival consolidado. “El ADN Athletic es presionar alto y jugar en campo rival. Será un partido exigente y debemos adaptarnos rápido a los escenarios que aparezcan”, señaló.

Buscar oportunidades en un partido largo

Maestre explicó que el equipo deberá evitar un inicio a contracorriente. “No podemos quedarnos fuera en los primeros minutos. Si hacemos el partido largo, encontraremos oportunidades”, indicó. El entrenador subrayó que la clave será mantener la calma ante la versión agresiva del Athletic en su estreno como local.

El Athletic Club, que la pasada temporada luchó por entrar en competiciones europeas, será un rival de máximo nivel para empezar el curso. Con el recuerdo del partido en San Mamés al final de la pasada campaña, las guerreras afrontan el estreno liguero con la ambición de competir desde el inicio.