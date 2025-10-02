‘El Deportivo’, en directo desde la gran cita del deporte insular

El programa de deportes de la Radio Canaria participa en EXPODECA 2025, con Juanjo Toledo

La Radio Canaria confirma su compromiso con el deporte y la salud trasladando el programa ‘El Deportivo‘ a EXPODECA 2025, la feria que se celebra del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife. Este jueves a las 14:00 horas, Juanjo Toledo y su equipo emitirán en directo desde el evento, donde se abordará la importancia de la actividad física como herramienta de bienestar y cohesión social.

Por el set de la Radio desfilarán todos los protagonistas que participan en la feria, desde deportistas hasta organizadores y expertos, asegurando la cobertura más completa del evento.

El pulso del deporte canario, en EXPODECA

‘El Deportivo’, el magacín vespertino que repasa de lunes a sábado la actualidad de los equipos y deportistas canarios, con especial atención a la UD Las Palmas, el CD Tenerife, el Dreamland Gran Canaria y el Lenovo Tenerife, se desplaza al epicentro del deporte insular. El equipo dirigido por Juanjo Toledo convertirá su set de radio en el punto neurálgico para poner de manifiesto la relevancia de la actividad física y el bienestar en la sociedad canaria.

El programa aprovechará el marco de la Feria, que reúne a más de 160 empresas y entidades del sector, para ofrecer una plataforma a todas las voces que participan en EXPODECA 2025. Esta cobertura especial permitirá a los oyentes de la Radio Canaria conocer de primera mano las actividades, charlas y exhibiciones, desde la visión institucional hasta la experiencia del deportista.

Feria, salud y tradición en la Radio Canaria

La emisión de ‘El Deportivo’ tendrá lugar en el primer día de EXPODECA 2025, un evento que se ha consolidado como la gran cita de la industria deportiva de Canarias.

El programa dará visibilidad al amplio abanico de actividades que ofrece la feria, poniendo en valor una cultura activa y saludable a través de las más de 400 horas de actividades programadas. Se prestará especial atención a los juegos y deportes tradicionales canarios (como la lucha canaria o el juego del palo), que ocupan un espacio central. Además, se abordarán otros eventos competitivos de gran calibre que se celebran en el marco de la Feria, como la final del Iberian Throwdown de CrossFit.