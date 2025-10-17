El director del SCS asegura que la lista de espera quirúrgica se ha reducido en 4.500 pacientes

Adasat Goya, director del Servicio Canario de Salud mantiene que los días de espera media se han reducido en 48

Adasat Goya en comisión parlamentaria. Efe

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, ha afirmado este viernes que en junio de 2023, cuando comenzó el actual mandato, la lista de espera quirúrgica ascendía a 36.395 pacientes, con una demora media de 153 días. Mientras que en julio de 2025, la cifra se ha reducido a 31.879 pacientes y 109 días de espera media, lo que supone 4.500 personas menos y una reducción de 48 días.

Adasat Goya, en comisión parlamentaria y a instancias del PSOE, ha hablado del análisis y la evolución en la gestión de listas de espera del Servicio Canario de la Salud. Ha destacado su evolución, pues los datos demuestran una mejora “sostenida y fruto de la gestión y coordinación” del sistema público, pese a las críticas de la oposición del PSOE y NC.

“Canarias ha pasado de ser la comunidad con mayores demoras a situarse entre las cinco con mejores tiempos del país”, ha manifestado el director del SCS. Haa resaltado que la actividad quirúrgica ha aumentado un 10 % respecto a 2023 y que la mejora se ha logrado gracias al esfuerzo de los 37.000 profesionales del SCS, pese a las dificultades derivadas de la escasez de personal especializado y las limitaciones estructurales de algunos hospitales.

Ha detallado que el ligero incremento de actividad en Tenerife responde al modelo que permite a profesionales del sistema público utilizar quirófanos de centros privados para reducir los tiempos de espera. En este sentido, ha negado que se trate de una privatización encubierta y ha defendido que el número de operaciones realizadas en centros concertados se mantiene estable. 20.580 intervenciones durante el anterior Gobierno socialista frente a 20.754 en el actual.

Aumentos en La Palma, La Gomera, El Hierro y Lanzarote

Asimismo, ha explicado que los aumentos de lista en las islas no capitalinas (como La Palma, La Gomera, El Hierro o Lanzarote) obedecen principalmente a la falta de especialistas y de medios técnicos, y no a una discriminación territorial.

Sobre el incremento de las listas en islas no capitalinas ha matizado que se debe a que se ha incrementado el número de servicios y recursos en estas islas, lo que genera listas de espera que antes no existían y explica el aumento de pacientes en espera unido a la ausencia de ciertos profesionales también afecta la gestión de la lista.

Respecto a la situación histórica de quirófanos y gestión, entre 2020 y 2023 hubo problemas estructurales en hospitales relacionados con la climatización y el cierre de quirófanos, ha apostillado. Asimismo, ha indicado que antes no se gestionaban adecuadamente las listas de espera ni se revisaban casos de fallecidos en lista.

Críticas a la oposición

El director del SCS ha reprochado a la oposición sus críticas y acusaciones de manipulación de datos, afirmando que “faltan a la verdad” y generan “pesimismo e incertidumbre”.

Aunque los avances son evidentes, ha continuado, “mientras haya un solo paciente esperando, no estaremos satisfechos”. Y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la mejora continua de la atención sanitaria en las islas.

Postura de los grupos parlamentarios

En su intervención, el diputado socialista Miguel Ángel Pérez ha cuestionado los datos oficiales presentados por el Servicio Canario de la Salud sobre la reducción de las listas de espera quirúrgicas, que cifran en 31.279 los pacientes pendientes de operación, es decir, 2.246 menos que en diciembre de 2024.

Según ha señalado, el Gobierno “atribuye esta bajada a una mayor actividad quirúrgica”, pero “cuando uno compara los datos, resulta que se operan más urgencias que intervenciones programadas”, lo que ha calificado como “la primera curiosidad del trampantojo sanitario”. Pérez del Pino ha destacado que el Hospital Universitario de Canarias (HUC), del que el actual director del SCS fue gerente, concentra “el 81% de la bajada de la lista de espera”, mientras que los hospitales no capitalinos aumentan sus cifras.

“Hay treinta y siete pacientes más en El Hierro, ciento veintiséis más en La Gomera, ochenta y dos en La Palma y trescientos cuarenta y nueve en Lanzarote; es decir, quinientos noventa y cuatro pacientes más que en diciembre”, ha indicado, al tiempo que ha denunciado una brecha territorial en la atención sanitaria.

También el diputado de NC Yone Caraballo se ha preguntado que si va tan bien la lista de esperas en Canarias, «¿por qué somos la comunidad que más está aumentando en contratación de seguros privados?» y, según ha dicho, el 21% de la sociedad canaria tiene seguros privados.

Le ha pedido a Adasat Goya que haga un ejemplo de ética, de gestión y «publique verdaderamente lo que es real, lo que está pasando la gente. Y si las cifras malas, da igual, intentaremos mejorarlas, pero sean más transparentes«.

«Agilidad….y el resto un debate político estéril»

El diputado del PP Jacob Cuadri ha denunciado que el discurso de la oposición está «muy alejado de la realidad, no aportando ningún tipo de datos, generando dudas e intranquilidad», cuando el paciente lo que quiere es que le solucionen el problema cuanto antes. Y «el resto es un debate político estéril de reproches continuos entre gobierno y oposición que no aporta absolutamente nada positivo».

El diputado de Vox, Nicaso Galván, que ha opinado que pedir transparencia y claridad «nunca es una falta de respeto» ni pone en duda el trabajo de los empleados del SCS, ha pedido una auditoria sobre las listas de espera para generar «luz y confianza» en vez de entrar en «guerra de datos» entre el Gobierno y la oposición.

Por la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha admitido que le llama la atención que las listas de espera son mayores en la provincia occidental frente a la oriental, Y ha resaltado la labor que ha hecho Goya en el HUC y que ahora está haciendo al frente del SCS en la reducción de las listas de espera.

El diputado del grupo Mixto Raúl Acosta ha esgrimido que los datos son públicos, y están auditados y gestionados conforme a la normativa estatal, por lo que «no hay manipulación«. Ha lamentado que la oposición haya querido convertir este asunto en un desgaste político «sembrando dudas, generando titulares» y poniendo en entredicho el trabajo de los profesionales sanitarios.

La diputada de CC ,Vidina Espino, ha insistido en que, según los datos oficiales «sin ninguna trampa», las listas de espera de más de 6 meses han disminuido más de un 40%. Y la demora media ha bajado de 153 a 109 días, lo que sitúa por primera vez a Canarias por debajo de la media nacional.