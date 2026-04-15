La espera media para operarse en Canarias es ya dos semanas inferior al promedio nacional

En 2025, Canarias terminó el año por debajo de la media del país en listas de espera de cirugía, tanto en número de pacientes en espera como en días de demora

Canarias terminó 2025 por debajo de los indicadores medios de España en listas de espera quirúgica, tanto en volumen de pacientes pendientes de una operación (14,59 por millar de habitantes frente a 17,69), como en días de demora hasta pasar por el quiróano (106 frente a 121), según datos del Ministerio de Sanidad.

Imagen de archivo | Pixabay

El Servicio Canario de Salud también mejora en estos momentos al promedio del resto del país en otro dato: la proporción de pacientes en lista de espera que lleva más de seis meses pendiente de cirugía, con un 17,4 % del total frente a un 21,6 %.

Los mayores tiempos de espera quirúrgica en Canarias corresponden a cirugía plástica (187 días), neurocirugía (176 días), traumatología (137), maxilofacial (112) y otorrinolaringología (103), mientras que las demoras más cortas están en dermatología (29 días), ginecología (57) y cirugía cardiaca y cirugía general (ambas con 73).

Esperas para especialistas

En cuanto las esperas para una consulta con el especialista, en estos momentos se sitúan en Canarias en 65,25 personas por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional es de 84,42.

Sin embargo, el tiempo de demora en las islas para conseguir una consulta de ese tipo es el más alto de España. 162 días, dos meses por encima del promedio (102 días).

De hecho, Canarias es la comunidad con mayor índice de consultas con el especialista que tardan más de dos meses. Son nueve de cada diez (89,9 % frente a 61,5 % de media en el resto del país).

En España, el tiempo medio de espera para operarse se redujo en el segundo semestre de 2025 a 121 días, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque con una enorme diferencia por comunidades, ya que mientras en Andalucía se dispararon a 173 y en Cataluña a 142, en Madrid fueron 50 y en el País Vasco, 64.

Así lo revela el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad en el segundo semestre de 2025, cuando el volumen de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente ascendía a 853.509, un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2024.

Con ello, la tasa nacional se situó en 17,69/1.000 habitantes, aunque difiere mucho según las autonomías: las más altas parecen en Cantabria (24,92); Cataluña (24,84); La Rioja (23,8) y Andalucía (23,51), mientras que las más bajas se registran en la Comunidad Valenciana (9,91), seguida de Castilla y León (10,57); País Vasco (10,81) y Madrid (11,23).

El 21,6 % espera más de seis meses para operarse

El nuevo balance arroja una espera media para someterse a una operación no urgente de 121 días, frente a los 126 de 2024.

Varias comunidades superan esa media, encabezadas por Andalucía, con 173; Cataluña (142); Cantabria (137); Extremadura (135) y Aragón (132). Muy por debajo, por el contrario, están Madrid (50); País Vasco (64); Galicia (73) o La Rioja (78).

Del mismo modo, bajó el número de pacientes que esperan más de seis meses, que suponen el 21,6 % del total, 1,3 puntos menos que el año pasado.

No obstante, ese porcentaje se supera ampliamente en Andalucía (32,2 %); Cataluña (32 %) o Cantabria (26,2 %). Por el contrario, en Madrid fue de apenas el 0,8 %, en el País Vasco, del 2,3 % y en Galicia, del 5,7 %.

Se reduce la espera a la consulta con el especialista a 102 días

A 31 de diciembre de 2025, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su primera consulta en atención especializada hospitalaria, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo de 2024.

Por el contrario, se esperaron menos días para ella, en concreto 3, hasta los 102. El 61,5 % de los pacientes tenía una cita asignada para más de 60 días.

Por comunidades, donde más esperaron al especialista fue en Navarra (152 días); Aragón (138); Andalucía (136); Cataluña (120) y Extremadura (112), mientras que en La Rioja lo hicieron 32, menos que en País Vasco (49); Cantabria (61); Galicia (63); Castilla-La Mancha (64); o Madrid (68).

Cirugía Plástica y Traumatología, las que más espera tienen

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera.

La especialidad más sobrecargada para operarse es Cirugía Plástica, con 269 días, seguida de Neurocirugía (172); Angiología y Cirugía Vascular (151). Mientras, las menos congestionadas fueron Dermatología (64 días), y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días.

Respecto a los cinco procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera en el SNS (180 días), el ‘by-pass’ coronario acumula una espera media de 54 días, con un 1,6 % de los pacientes que aguardan más de ese máximo establecido.

Le sigue cirugía cardíaca valvular (71 días y 6,9 % de pacientes); cirugía de cataratas (68 y 2,6 %); el recambio de cadera, con 98 días, y el de rodilla, con 105, son los procedimientos con mayor demora media y porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos (13,7 y 15,9 % respectivamente).

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera.

Mientras, en consultas externas, las mayores esperas se produjeron en Traumatología, con 132 días, y Dermatología (127). En el otro extremo está Cirugía General con un promedio de 61 días, Ginecología (64) y Cardiología (68).