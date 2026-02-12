El Hospital Insular amplia su capacidad de camas

El objetivo de esta ampliación de camas es dar respuesta a la demanda asistencial de los pacientes que ingresan desde el servicio de Urgencias y desde otras especialidades

Obras en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Imagen cedida

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, centro dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en la capital grancanaria, ha iniciado una obra para la ampliación del área de hospitalización que permitirá incorporar veintiséis camas para la atención a pacientes agudos que requieran ingreso de alta resolución.

Este nuevo área se distribuye en doce boxes dobles y dos individuales, un control de enfermería central, además de áreas de apoyo y trabajo profesional, según informa un comunicado.

Esta obra de ampliación del centro hospitalario, que se está realizando actualmente, consiste en una reforma integral, que incluye la reordenación del espacio mediante nueva tabiquería y carpintería y la ejecución de nuevas instalaciones para albergar el nuevo área, que está ubicado en el bloque B de la planta quinta norte del edificio central del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Mayor capacidad asistencial

Estos trabajos permitirán aumentar la capacidad asistencial del centro, con el objetivo de responder al incremento de los pacientes que ingresan desde el servicio de Urgencias y otras especialidades como mejora en la atención sanitaria. Con esta obra de ampliación de espacios el hospital continúa trabajando por una atención sanitaria centrada en el paciente.

Los trabajos de ampliación adjudicados, mediante concurso público, han supuesto una inversión de 1.164.741 euros financiados con fondos FEDER 2021-2027 y se prevé que este nuevo área esté en funcionamiento a finales de este año 2026.

Unidad de Alta Resolución

Esta unidad, continúa el comunicado, será de alta resolución que dará soporte al servicio de urgencias y otras especialidades, como una alternativa a la hospitalización convencional de pacientes agudos con insuficiencia cardíaca o pulmonar, procedimientos diagnósticos terapéuticos y endoscópicos, pacientes con monitorización cardiorrespiratoria, asma, reagudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras, que requieran estabilización en un periodo de 48 a 72 horas.