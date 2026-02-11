El aumento de pacientes en urgencias, y la falta de camas está obligando a aplazar cirugías importantes

El Servicio de Urgencias del Hospital Insular en Las Palmas de Gran Canaria, está colapsado. Un servicio que recibe diariamente hasta 300 pacientes. La falta de camas ha obligado a la dirección del centro a activar el plan de contingencia y reprogramar cirugías. Los sindicatos denuncian una situación límite, con pacientes hacinados en los pasillos.

Vídeo RTVC

Las puertas del servicio de Urgencias del Hospital Insular recibe cada día entre 200 y 300 personas. El servicio sufre un nuevo colapso debido al aumento de infecciones respiratorias. Los trabajadores se ven saturados ante la falta de espacio, pues son más de 100 camas que están siendo utilizadas por pacientes que han sido dados de alta y siguen en el hospital. Por esta razón, la dirección del centro mantiene activo el plan de contingencia.

Propuesta de los sindicatos

Los sindicatos plantean que una mejora en las urgencias de los Centros de Salud podría descongestionar estas instalaciones y reservarlas para atender a pacientes derivados de atención primaria.

También proponen anexar el espacio destinado a rehabilitación y ofrecer ese servicio en el Hospital Juan Carlos I. Sanidad espera licitar en los próximos meses el proyecto de ampliación del Hospital Insular.

