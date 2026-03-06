El centro grancanario es el único hospital público del archipiélago que logra situarse en el prestigioso ranking internacional ‘World’s Best Hospital 2026’

El Hospital Doctor Negrín alcanza el puesto 89 entre los mejores centros de España este marzo. La institución destaca por su excelencia asistencial en el ámbito sanitario internacional. El reconocimiento premia la calidad de sus servicios y la satisfacción de sus pacientes.

El Hospital Doctor Negrín entra en la lista de los mejores del mundo / Consejería de Sanidad

Newsweek y Statista evalúan centros médicos en 30 países diferentes para elaborar esta lista. Los analistas utilizan una metodología rigurosa con cuatro pilares fundamentales para puntuar cada recinto. Esta evaluación incluye encuestas a más de 80.000 profesionales sanitarios de todo el planeta.

Un reconocimiento basado en la excelencia

Además, el sistema de puntuación analiza directamente la experiencia real de los usuarios atendidos. Los expertos miden indicadores críticos como la higiene y la calidad de los tratamientos. También valoran herramientas modernas para conocer el bienestar funcional del paciente.

Actualmente, el Hospital Doctor Negrín es el único centro del Servicio Canario de la Salud incluido. Otros países como Estados Unidos, Alemania o Canadá también participan en este exhaustivo análisis. La posición número 89 confirma el prestigio del centro dentro del territorio nacional.

Referente sanitario en el archipiélago

El centro hospitalario atiende principalmente a los residentes del centro-norte de Gran Canaria. Asimismo, funciona como referencia para Lanzarote en especialidades complejas como la Neurocirugía. El hospital destaca también en Cirugía Torácica y Angiología para las islas orientales.

En la provincia de Las Palmas, el Negrín lidera servicios esenciales como Oncología Radioterápica. Los profesionales gestionan unidades clave como Medicina Nuclear y el Laboratorio de Virología. También ofrecen atención integral para pacientes con hemofilia y tratamientos avanzados del ictus.

La institución sobresale en toda Canarias por sus programas de trasplantes de corazón y pulmón. El hospital emplea tecnología de vanguardia como la radioterapia Cyberknife para tratar diversas patologías. Por último, un total de 29 servicios cuentan con certificaciones oficiales de calidad.