La plataforma ‘Canarias tiene un límite’ ha expresado su preocupación por la saturación del sistema sanitario, una situación «insostenible» por el aumento de la población y la expansión turística

Hospital Universitario de Canarias (HUC). Imagen Consejería de Sanidad

Canarias afronta un serio desequilibrio entre el aumento de su población, la expansión turística y la capacidad de respuesta de los servicios públicos, entre ellos el sistema sanitario. Así lo advierte en un comunicado la plataforma ‘Canarias tiene un límite’, que alerta de una situación que considera «insostenible» tras tres décadas de expansión demográfica y económica sin un esfuerzo equivalente en los servicios esenciales.

Según los datos oficiales del Instituto Canario de Estadística (Istac) y de Ministerio de Sanidad, en los últimos 30 años el archipiélago ha experimentado un crecimiento de su población entorno al 40 %, lo que se traduce en más de 600.000 nuevos residentes desde mediados de los años noventa. Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de una ampliación proporcional de la infraestructura sanitaria pública.

Más turistas y residentes

El contraste resulta especialmente significativo al comparar la evolución de las camas turísticas y las hospitalarias. Canarias contaba en 1996, con 320.250 camas turísticas. En 2023, esa cifra ascendía a 545.344, lo que supone un incremento del 65 % y más de 215.000 nuevas plazas en apenas tres décadas.

En el mismo periodo, las camas hospitalarias públicas apenas crecieron un 2 %, de 4.776 a 4.876, es decir, solo 100 camas más en 30 años.

La consecuencia es un cambio drástico en la proporción de recursos. Actualmente existen en Canarias más de 1.000 camas turísticas por casa cama hospitalaria pública. Para la plataforma, este dato «evidencia con claridad cuáles han sido las prioridades del modelo económico y territorial implantado en las islas».

Población flotante que también demanda atención

A la presión derivada del crecimiento demográfico en las islas se suma la intensa actividad turística. Canarias recibe cada año más de 18,5 millones de visitantes, una población flotantes que también requiere atención sanitaria, ya sea por urgencias, accidentes o el denominado «turismo de salud».

Este volumen de visitantes recae sobre un sistema hospitalario que, en términos relativos, ha perdido capacidad por habitante respecto a hace tres décadas. Ahora mismo hay menos camas hospitalarias por residente que en los años noventa, lo que se traduce en mayor saturación, listas de espera prolongadas y un deterioro progresivo de la atención sanitaria, según denuncian desde la plataforma.

Cambio de prioridades

Ante este escenario, ‘Canaria tiene un límite’ reclama un giro urgente en la planificación territorial y económica del archipiélago. La organización considera imprescindible ajustar el crecimiento a la capacidad real del territorio y de los servicios públicos, y situar la salud de la población canaria en el centro de las políticas públicas.

El debate, sostienen, no se limita a cifras o porcentajes, sino a la sostenibilidad del modelo y a la calidad de vida de quienes residen en las islas.