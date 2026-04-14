Se trata de un estudiante de hostelería de Lanzarote, que se ha llevado el más alto reconocimiento de Le Cordon Bleu, un certamen para las promesas de la alta cocina menores de 25 años

Gabriel Navarro (a la derecha), es el ganador del premio Le Cordon Bleu a la promesa de la alta cocina

El estudiante de hostelería Gabriel Navarro, del centro de Formación Profesional Zonzamas de Arrecife (Lanzarote), ha ganado el premio ‘Promesas de la alta cocina Le Cordon Bleu Madrid’ en su decimocuarta edición, según informa la organización del certamen.

Se trata de un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina.

El concurso ofrece la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los dos primeros clasificados.

Navarro recibirá una beca valorada en 24.000 euros para estudiar uno de los programas que ofrece esta escuela de cocina y el centro de FP Zonzamas obtendrá un premio de 1.500 euros por su apoyo y dedicación a la participación del alumno.

El estudiante lanzaroteño, de 17 años, obtuvo el triunfo con el plato llamado ‘Armonía entre mar y tierra’.

Tras recibir el galardón, se mostró sorprendido por haberlo obtenido y agradeció el apoyo de su centro, de sus padres y de sus compañeros: «No me lo esperaba, pensé que no iba a ser posible«, señaló.

Aseguró que la beca formativa le ayudará a no ponerse límites y a salir de sus estudios lo más preparado posible.

El jurado estuvo presidido por Paco Roncero, cocinero madrileño con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.

El segundo clasificado fue Andreu Berenguer, del centro de FP Batoi (Alicante), que obtendrá una beca valorada en 9.000 euros.