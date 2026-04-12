El recorrido se realizó en guagua de doble planta y permitió disfrutar de la ruta desde su cubierta superior

Un total de 1.094 residentes en Tenerife hicieron uso de los servicios de la guagua turística de Santa Cruz de forma gratuita durante la Semana Santa gracias a la campaña puesta en marcha por la Sociedad de Desarrollo y City Sightseeing.

En un comunicado, el alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó que «los datos demuestran la excelente acogida que ha tenido esta medida entre nuestros vecinos«.

Usuarios del Bus Turístico

Además, añadió que «las personas residentes que han utilizado este servicio durante la Semana Santa han representado un 38% del total de usuarios del Bus Turístico en estas fechas».

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que «el servicio pudo abarcar perfiles de público diferentes, contabilizando 769 personas adultas; 201 en categoría junior, entre 7 y 16 años, y 124 en categoría infantil, menores de 6 años».

De igual modo, destacó que, «a través de esta iniciativa, trabajamos para generar dinamismo económico en la ciudad, pero también para garantizar experiencias accesibles de ocio que construyan comunidad».

Oferta turística

El director general de City Sightseeing España, Isaac Flores, por su parte, afirmó que «para City Sightseeing es muy importante seguir afianzando la colaboración que mantenemos con la Sociedad de Desarrollo, ya que nos permite dar continuidad a un servicio plenamente integrado en la oferta turística de Santa Cruz y seguir desarrollando acciones que aporten valor a la ciudad y a su ciudadanía».

La promoción gratuita del bus turístico para residentes durante la Semana Santa estuvo operativa en horario de tarde entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, con salidas desde la parada principal en la plaza de España desde las 16.00 hasta las 18.15 horas, manteniendo una frecuencia de paso de entre 20 y 25 minutos.

El servicio se prestó, como es habitual, en vehículos panorámicos de doble planta y permitió disfrutar del recorrido desde su cubierta superior, contando con audioguía para acompañar el trayecto con información sobre la ciudad y sus principales puntos de interés.