La consejera de Turismo advierte de la pérdida de conectividad por el encarecimiento del combustible, aunque destaca que la demanda hacia las Islas se mantiene fuerte a corto plazo.

Entrevista íntegra a Jéssica de León en La Radio Canaria.

El impacto del conflicto en Irán ya se deja sentir en el sector turístico canario. Así lo ha asegurado la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria, donde ha alertado de los primeros efectos en la conectividad aérea del Archipiélago.

“El encarecimiento del combustible está provocando reajustes entre operadores y aerolíneas”, explicó, lo que ya se traduce en la pérdida de algunas rutas con las islas. Entre los ejemplos, citó la retirada de conexiones por parte de Volotea en destinos como Fuerteventura o Lanzarote.

Reajuste de rutas y nuevas oportunidades

Pese a estas pérdidas, la consejera subrayó que el contexto internacional también está generando oportunidades para Canarias. “Se están dando ambos factores: hemos perdido conectividad con algunas aerolíneas, pero otras como TUI han desviado vuelos hacia Canarias porque se percibe como un destino seguro”, afirmó.

Este reajuste del mercado responde a una estrategia clara de las compañías: priorizar destinos estables frente a escenarios de incertidumbre geopolítica.

Demanda fuerte a corto plazo

A pesar de la situación, De León lanzó un mensaje de relativa tranquilidad en el corto plazo. La demanda turística hacia el Archipiélago se mantiene firme, especialmente gracias a la planificación anticipada de los viajeros.

“La Semana Santa ya estaba comprada y, de cara al verano, el 60% de los turistas ya tienen sus reservas hechas”, indicó.

Sin embargo, advirtió de que la preocupación se sitúa en el medio y largo plazo. “La inestabilidad es el principal enemigo del turismo”.

Jéssica de León: “La inestabilidad es el principal enemigo del turismo”.

Rechazo a subir tasas aeroportuarias

En este contexto, la consejera insistió en la necesidad de no incrementar los costes que dependen directamente de las administraciones. “No es momento de subir las tasas aeroportuarias”, defendió, adelantando que trasladará esta postura en la próxima reunión bilateral con el Estado.

Según explicó, cualquier subida acabaría repercutiendo en el precio final del billete y restaría competitividad a Canarias como destino.

Críticas al Gobierno central

De León también criticó la negativa del ministro Ángel Víctor Torres a impulsar la cogestión aeroportuaria en Canarias.

“El ministro haría bien alineándose con Canarias”, señaló, recordando que esta reivindicación está recogida en el Estatuto de Autonomía. “Lo que le pedimos es que cumpla con el Estatuto que también votó el PSOE”, añadió.

Saturación en aeropuertos: “Una imagen insostenible”

Otro de los puntos críticos abordados fue la situación en los aeropuertos del Archipiélago, especialmente en los controles biométricos de pasaportes.

La consejera denunció «colas y problemas de saturación» en instalaciones como Lanzarote, Fuerteventura o Tenerife, donde —según afirmó— las filas llegan incluso al exterior de las terminales.

“Esta imagen no nos la podemos permitir: que una persona que está en un avión cinco horas luego tenga que estar tres horas más en un aeropuerto”, lamentó.

Para De León, se trata de una situación “insostenible” que afecta directamente a la experiencia del visitante. “Llegas con una última imagen del destino nefasta”.