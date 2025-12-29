Anselmo Pestana ha valorado este lunes el montante de las ayudas al transporte de mercancías en las islas concedidas por el Estado en 2025

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha valorado este lunes el montante de las ayudas al transporte de mercancías en las islas concedidas por el Estado en 2025, que ha cifrado en unos 107,89 millones de euros en subvenciones en total.

Informa RTVC.

Cuantía que supone un incremento del 2,74 % con respecto a los más de 105 millones de euros concedidos el año anterior con la misma finalidad, según ha destacado Pestana en una rueda de prensa convocada para hacer balance de la evolución en el ejercicio a punto de finalizar de dichas ayudas.

Las cuales se dividen entre tres tipos distintos de subvenciones al transporte de mercancías en Canarias, diferenciadas según su norma reguladora en función del tipo de mercancía y financiación: las destinadas al sector industrial (cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional), las que van al sector agrícola y las que ayudan a la comercialización del plátano, ha recordado el delegado del Gobierno.

Quien ha subrayado que «se trata de más de 107 millones de euros que van a permitir que paliemos en parte las dificultades a las que se enfrenta el tejido productivo de nuestro archipiélago a la hora de competir en igualdad de condiciones en el mercado único europeo».

El Estado transfiere 108 millones para ayudas al transporte de mercancías en Canarias. Imagen de archivo. EFE

Las ayudas se incrementan cada año

Apuntando además que «cada año venimos incrementando el volumen de ayudas al transporte de mercancías de Canarias, teniendo en cuenta que en 2021 la cifra de subvenciones concedidas fue de unos 66,66 millones de euros«, lo que implica que en 2025 la cifra creció en comparación con entonces más de un 61 %.

Pestana ha detallado que, en lo referente al sector industrial, en 2025 se han concedido 68.475.163,18 euros a 203 beneficiarios, frente a la cifra global de 63.698.135,56 euros distribuida con igual finalidad en 2024.

Mientras que en subvenciones al transporte del sector agrícola se aprobó la concesión de 18.498.509,3 euros a 153 beneficiarios, ha añadido.

Además, se han concedido 20.917.408,37 euros a 9 beneficiarios en subvenciones por el transporte del plátano, ha dicho el delegado del Gobierno.

Beneficiarios

Que ha matizado que en este último caso el número de beneficiarios en el registro es sensiblemente inferior con respecto a las otras dos ayudas al transporte, debido a la concentración de las solicitudes de productores de plátano en asociaciones y cooperativas.

Las cifras de esas ayudas han sido valoradas por Sergio Cáceres, director general de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias.

Quien, tras asistir a la comparecencia de Pestana junto a otros representantes de los beneficiarios de las subvenciones al transporte de mercancías de Canarias, ha afirmado que «es muy importante la labor que se está haciendo» para paliar los sobrecostes derivados de la comercialización de productos canarios fuera de sus islas de origen.

Puesto que «la situación de sobrecoste y de incremento de costes que tiene el sector primario, y el sector industrial también, entiendo, en general, nos obliga más que nunca a llegar a esos baremos de 100 % que nos reconoce la ley» en las referidas ayudas, ha argumentado.

Si bien ha opinado que, en materia de rapidez en la entrega de esas subvenciones, que a veces no se reciben hasta casi dos años después de haber desembolsado el pago de los transportes correspondientes, «hay que seguir mejorando».

Porque «se han dado pasos importantes en estos últimos años, pero creemos que todavía nos queda camino por recorrer», ha apostillado