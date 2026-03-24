El Foro Cajasiete analiza la emergencia habitacional en Canarias

Administraciones y sector privado coinciden en la necesidad de cooperación para aumentar la oferta de vivienda en las Islas.

La sede de Cajasiete en Las Palmas de Gran Canaria acogió hoy una nueva edición del Foro Cajasiete, un espacio de análisis coorganizado por La Radio Canaria y la propia entidad financiera, en el que representantes públicos y privados pusieron sobre la mesa los principales retos y posibles soluciones a la creciente crisis de vivienda en el Archipiélago.

El encuentro sirvió para evidenciar la magnitud del problema: Canarias arrastra en la actualidad un déficit de 40.000 viviendas, una cifra que refleja la dificultad creciente de acceso a un hogar y que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales y económicas de las Islas.

La vivienda, un problema estructural

Dos factores explican principalmente esta situación. Por un lado, el aumento constante de la población, con una media de 21.000 nuevos habitantes al año desde 2021. Por otro, el fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario.

Fernando Rodríguez, director territorial de Provivienda en Canarias, advirtió de las consecuencias sociales de esta situación, señalando que la vivienda se ha convertido en un factor clave de empobrecimiento. Asimismo, alertó del sobreendeudamiento en el alquiler y del riesgo de que vuelvan a incrementarse los lanzamientos y desahucios en este ámbito.

«Preocupa el sobreendeudamiento que se está produciendo en la vivienda en alquiler. Está siendo complicado acceder a ella y también sostenerla en el tiempo. Las estadísticas nos aportan datos de posibles riesgos de volver a aumentar los lanzamientos y desahucios en materia de alquiler», explicó.

Coordinación institucional y medidas

Desde el Gobierno de Canarias, se están impulsando medidas para revertir esta tendencia, como el decreto de agilización de licencias urbanísticas o la promoción de vivienda protegida. En este sentido, Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda, defendió la necesidad de una acción coordinada entre todas las administraciones y el sector privado, además de reclamar «un fondo europeo específico para vivienda».

Una visión compartida, aunque con matices críticos, por parte de Óscar Izquierdo, presidente de la patronal FEPECO. Izquierdo valoró positivamente iniciativas como el uso de la RIC para fomentar la construcción, pero denunció «la lentitud administrativa en algunos municipios».

Según explicó, existen casos en Tenerife donde «la concesión de licencias urbanísticas se ha demorado hasta 20 años«, lo que frena el desarrollo de nuevos proyectos.

Pese a la gravedad del contexto, el Foro también dejó espacio para el optimismo. Tras años de escasa actividad, en 2025 se construyeron más de 4.000 viviendas en Canarias, el dato más alto desde 2009, después de que en 2008 se alcanzaran las 30.000 en pleno auge previo al estallido de la burbuja inmobiliaria.

Los participantes coincidieron en que, «aunque el ritmo actual sigue siendo insuficiente» para cubrir la demanda, marca un cambio de tendencia que podría contribuir a aliviar progresivamente la crisis habitacional en los próximos años.

Foros Cajasiete

El Foro Cajasiete, así, se consolida como un punto de encuentro para el debate y la reflexión sobre los grandes desafíos sociales y económicos de Canarias, fomentando el diálogo entre administraciones, empresas y expertos con el objetivo de generar propuestas y avanzar en soluciones.

En el Foro de hoy también participaron Javier Terán, gerente de VISOCAN; José Miguel González, economista y director de Consultoría de Corporación 5; José Ramón Barrera, comisionado del REF; y José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete.