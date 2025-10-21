El espacio de análisis y debate sobre la economía en Canarias inicia su temporada congregando a directores de transporte, ingenieros así como responsables de transporte y movilidad

Analizarán las problemáticas del tráfico, el transporte público y las alternativas de movilidad en el Archipiélago

El Foro Cajasiete regresa a las ondas de la Radio Canaria para inaugurar su temporada con un debate monográfico y de gran actualidad: «La Movilidad en Canarias y sus Desafíos». El programa se emitirá este martes 21 de octubre, entre las 9:00 y las 10:00 horas, dentro del espacio matinal ‘De la noche al día’.

Desde la sede central de Caja Siete en Santa Cruz de Tenerife, este primer foro de la temporada congregará a una mesa de expertos y representantes clave del sector para analizar las problemáticas y posibles soluciones en el transporte del Archipiélago.

La movilidad, en el centro del debate

La discusión abordará los principales retos que enfrenta la movilidad en Canarias, desde la congestión del tráfico y las infraestructuras hasta la planificación del transporte público y las alternativas sostenibles para el futuro de las Islas.

Para ello, el Foro contará con un destacado panel de participantes: Juan Violán, portavoz de la Asociación Alisios; Luis Pintor, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos de Santa Cruz de Tenerife; Manuel López, director insular de Transporte del Cabildo de Gran Canaria; María Fernández, directora general de Transporte del Gobierno de Canarias; Eulalia García, consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife; y Luis Alberto Díaz, director general de CajaSiete.

El Foro Cajasiete se consolida así como un espacio fundamental en la Radio Canaria para acercar al ciudadano los temas económicos y sociales más relevantes de la Comunidad Autónoma.