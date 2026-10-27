El programa de La Radio Canaria que conduce Tomás Galván analizará este miércoles 28, a partir de las 9:00 horas, las claves del principal problema social y económico del país, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

El programa de La Radio Canaria ‘De la noche al día’, dedicará este miércoles 28 de octubre, a partir de las 9:00 horas, una nueva edición del Foro Cajasiete, el encuentro mensual e itinerante patrocinado por la entidad financiera. En esta ocasión, el espacio de debate estará dedicado a la situación de la vivienda.

Construcción de un edificio de viviendas de alquiler asequible en Las Palmas de Gran Canaria.

Con la intención de abordar las distintas claves de la crisis habitacional actual en España, marcada por precios al alza y una grave falta de oferta, intervendrán en el foto Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas; Rafael Tarajano, CEO de ERA Inmobiliaria España y presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI); Pino de León, presidenta del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI); Fernando Rodríguez, presidente Territorial de PROVIVIENDA; y José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete.

Moderado por el conductor del programa, Tomás Galván, el Foro Cajasiete pretende hacer un repaso por la actualidad económica del Archipiélago. En esta ocasión el asunto de análisis será la crisis de la vivienda en España, que se ha consolidado como el principal problema social y económico del país, según datos de encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Alquileres inasumibles, desahucios, falta de vivienda social y dificultades para emanciparse hacen cada vez más difícil acceder a una vivienda digna y conservarla. Todo ello será analizado con los distintos expertos.

Además, ‘De la noche al día’ tendrá este miércoles como invitada a Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, con la que se abordará varios temas de actualidad de la capital grancanaria. Asimismo, el programa tratará la última crisis migratoria que afecta en especial a El Hierro.