CCOO hace un llamamiento a las empresas para que comiencen la medición en los centros de trabajo de gas radón, causante de cerca de un millar de muertes al año en España

Interior de oficina. Imagen de recurso Freepik

Cada año unas 800 personas mueren en España por enfermedades causadas por el gas radón. Canarias es una zona de alta liberación de este gas, inoloro e incoloro y, por lo tanto, difícil de detectar.

Comisiones Obreras (CCOO) hace un llamamiento para que las empresas comiencen la medición en los centros de trabajo, una prevención obligatoria desde mayo de 2025 en lugares subterráneos, en planta baja o bajo rasante.

¿Qué es el radón?

El radón es un gas de origen natural que se encuentra presente en la corteza terrestre. Al aire libre no se alcanzan concentraciones peligrosas pero tiende a acumularse en las edificaciones dando lugar a concentraciones elevadas, especialmente en zonas con suelos muy permeables o con un alto contenido de radio-226.

La presencia de radón depende de la composición geológica de cada terreno, con una especial atención a los suelos volcánicos. Canarias se encuentra entre las zonas relevantes de presencia de este gas, reflejado en el mapa del potencial de radón en España, así como en el listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón (IS-47 del CSN) donde se recoge un gran número de municipios de las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Ciertos tipos de edificaciones por su ubicación y forma de construcción, favorecen su acumulación, en sus plantas bajas o bajo rasante. En la mayoría de los casos, el gas se introduce en los edificios a través de grietas y conducciones existentes en sus cimientos, huecos entre el suelo y la pared, espacios existentes alrededor de tuberías y cables, etc. e incluso, en menor medida, puede provenir de los propios materiales de la construcción o a través del agua proveniente de pozos, aunque esta suele ser una fuente menor.

Protección de la salud

La legislación que la regula, Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Este RD incorporó los contenidos de la Directiva 2013/59/ EURATOM y hay que recordar que su integración a la normativa española se retrasó superando en más de 4 años el plazo máximo de trasposición.

En su artículo 75 fija la obligación que tienen los titulares de las actividades laborales de estimar el promedio anual de concentración de radón en aire en todas las zonas del lugar de trabajo en las que las personas trabajadoras deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, cuando se sitúen en:

Lugares de trabajo subterráneos.

Lugares donde se procese, manipule o aproveche aguade origen subterráneo.

Todos los lugares de trabajo situados en planta bajo rasante o planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria a los que hace referencia el artículo 79 del mismo RD.

CCOO Canarias a través de la Secretaría de Sostenibilidad y Salud Laboral ha organizado las jornadas: “Exposición al Gas Radón en los Centros de Trabajo”, donde han intervenido expertos de las universidades públicas canarias y de la organización sindical con exposiciones sobre los conceptos básicos, posibles daños a la salud, el marco legal y medidas preventivas que se pueden realizar para controlar el riesgo.