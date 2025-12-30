ES NOTICIA

El gasto de celebrar el Año Nuevo: ropa, cena y fiesta

Entre ropa brillante, cenas en restaurantes y fiestas exclusivas, el gasto promedio por persona alcanza los 240 euros para Año Nuevo

La noche de fin de año se celebra con brillo y estilo, y eso se nota en el presupuesto. El primer gasto es la ropa: vestidos, zapatos y complementos que pueden superar los 100-150 euros, apostando por extravagancia y elegancia.

El siguiente paso es la cena. Muchos optan por reservar en restaurantes para evitar cocinar y cansarse, con menús que rondan los 100 euros, incluyendo comida, bebida, cotillón y uvas.

Precios para las fiestas

Aunque las grandes fiestas siguen siendo populares, el aumento de los precios y la búsqueda de celebraciones más íntimas ha hecho que muchas personas opten por eventos más exclusivos, con buena música y un ambiente seguro. La entrada a estas fiestas puede costar alrededor de 40 euros.

Para cerrar la noche, no puede faltar un chocolate con churros, y sobre todo, planificar bien los gastos: 100 euros en ropa, 100 en comida y 40 en fiesta, sumando un total aproximado de 240 euros por persona para recibir el Año Nuevo.

